قیمت دلار همه را غافلگیر کرد +جدول
جدول جدیدترین قیمت دلار و قیمت یورو برای امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۸۵| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
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بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۲۶ خرداد - ۰۸:۰۰
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ارز
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قیمت (ریال)
|دلار
|۱,۶۱۵,۱۰۰
|یورو
|۱,۸۷۴,۱۰۰
|درهم امارات
|۴۳۹,۸۵۰
|پوند انگلیس
|۲,۱۷۰,۵۰۰
|لیر ترکیه
|۳۴,۹۰۰
|فرانک سوئیس
|۲,۰۳۵,۶۰۰
|یوان چین
|۲۳۹,۰۰۰
|ین ژاپن (۱۰۰ ین)
|۱,۰۰۸,۱۲۰
|وون کره جنوبی
|۱,۰۶۹
|دلار کانادا
|۱,۱۵۵,۱۰۰
|دلار استرالیا
|۱,۱۴۳,۳۰۰
|دلار نیوزیلند
|۹۴۳,۱۰۰
|دلار سنگاپور
|۱,۲۵۶,۳۰۰
|روپیه هند
|۱۷,۱۲۰
|روپیه پاکستان
|۵,۸۳۲
|دینار عراق
|۱,۲۵۷
|پوند سوریه
|۱۳,۹۸۴
|افغانی
|۲۴,۵۹۶
|کرون دانمارک
|۲۵۰,۶۰۰
|کرون سوئد
|۱۷۲,۴۰۰
|کرون نروژ
|۱۶۹,۷۰۰
|ریال عربستان
|۴۳۰,۳۷۰
|ریال قطر
|۴۵۸,۸۱۴
|ریال عمان
|۴,۱۹۴,۶۰۰
|دینار کویت
|۵,۲۶۲,۶۴۷
|دینار بحرین
|۴,۲۸۲,۱۳۶
|رینگیت مالزی
|۳۹۸,۹۰۰
|بات تایلند
|۴۹,۶۱۰
|دلار هنگ کنگ
|۲۰۶,۱۰۰
|روبل روسیه
|۲۲,۴۹۰
|منات آذربایجان
|۹۴۹,۵۰۰
|درام ارمنستان
|۴,۳۹۰
|لاری گرجستان
|۶۰۹,۷۰۰
|سوم قرقیزستان
|۱۸,۴۷۰
|سامانی تاجیکستان
|۱۷۳,۶۵۴
|منات ترکمنستان
|۴۵۸,۴۰۰
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