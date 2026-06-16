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قیمت دلار همه را غافلگیر کرد +جدول

جدول جدیدترین قیمت دلار و قیمت یورو برای امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۸۵
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13547 بازدید
قیمت دلار همه را غافلگیر کرد +جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است.

 

بروزرسانی قیمت ارزها: سه‌شنبه ۲۶ خرداد - ۰۸:۰۰

ارز

قیمت (ریال)
دلار ۱,۶۱۵,۱۰۰
یورو ۱,۸۷۴,۱۰۰
درهم امارات ۴۳۹,۸۵۰
پوند انگلیس ۲,۱۷۰,۵۰۰
لیر ترکیه ۳۴,۹۰۰
فرانک سوئیس ۲,۰۳۵,۶۰۰
یوان چین ۲۳۹,۰۰۰
ین ژاپن (۱۰۰ ین) ۱,۰۰۸,۱۲۰
وون کره جنوبی ۱,۰۶۹
دلار کانادا ۱,۱۵۵,۱۰۰
دلار استرالیا ۱,۱۴۳,۳۰۰
دلار نیوزیلند ۹۴۳,۱۰۰
دلار سنگاپور ۱,۲۵۶,۳۰۰
روپیه هند ۱۷,۱۲۰
روپیه پاکستان ۵,۸۳۲
دینار عراق ۱,۲۵۷
پوند سوریه ۱۳,۹۸۴
افغانی ۲۴,۵۹۶
کرون دانمارک ۲۵۰,۶۰۰
کرون سوئد ۱۷۲,۴۰۰
کرون نروژ ۱۶۹,۷۰۰
ریال عربستان ۴۳۰,۳۷۰
ریال قطر ۴۵۸,۸۱۴
ریال عمان ۴,۱۹۴,۶۰۰
دینار کویت ۵,۲۶۲,۶۴۷
دینار بحرین ۴,۲۸۲,۱۳۶
رینگیت مالزی ۳۹۸,۹۰۰
بات تایلند ۴۹,۶۱۰
دلار هنگ کنگ ۲۰۶,۱۰۰
روبل روسیه ۲۲,۴۹۰
منات آذربایجان ۹۴۹,۵۰۰
درام ارمنستان ۴,۳۹۰
لاری گرجستان ۶۰۹,۷۰۰
سوم قرقیزستان ۱۸,۴۷۰
سامانی تاجیکستان ۱۷۳,۶۵۴
منات ترکمنستان ۴۵۸,۴۰۰

 

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