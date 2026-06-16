ریزش دلار وارد مرحله حساس شد
بازار ارز پس از هفتهها رشد پرشتاب، اکنون وارد حساسترین مرحله اصلاحی خود شده است. پس پایان رسمی جنگ افت دلار در روز دوشنبه به محدوده ۱۶۱ هزار و ۵۱۰ تومان نهتنها باعث از دست رفتن بخش مهمی از رشد روزهای گذشته شد بلکه برخی از مهمترین حمایتهای کوتاهمدت بازار را نیز در معرض آزمون قرار داده است. از منظر تکنیکال، ساختار کوتاهمدت بازار از حالت صعودی به اصلاحی تغییر کرده و معاملهگران اکنون چشم به محدوده ۱۵۸ تا ۱۶۱ هزار تومان دوختهاند؛ محدودهای که میتواند مرز میان بازگشت دوباره روند صعودی و آغاز یک اصلاح عمیقتر باشد.
معاملات اخیر بازار ارز با افزایش محسوس فشار فروش همراه بوده است. نرخ دلار با افت روزانه حدود ۵ هزار و ۶۹۵ تومان به سطح ۱۶۱ هزار و ۵۱۰ تومان رسیده است؛ کاهشی که از منظر تکنیکال اهمیت قابل توجهی دارد. اهمیت این افت از آن جهت است که قیمت نهتنها زیر پیوت روزانه قرار گرفته، بلکه موفق به حفظ میانگینهای متحرک کوتاهمدت نیز نشده است. این اتفاق معمولاً نشانهای از تغییر رفتار معاملهگران و ورود بازار به فاز اصلاحی محسوب میشود.
به گزارش تابناک به نقل از جهان صنعت؛ در واقع بازاری که تا چند روز قبل تحت سلطه خریداران قرار داشت، اکنون با افزایش عرضه و کاهش شتاب تقاضا مواجه شده و بخشی از معاملهگران در حال شناسایی سود هستند.
میانگینهای متحرک سیگنال هشدار صادر کردند
یکی از مهمترین نشانههای ضعف کوتاهمدت بازار، قرار گرفتن قیمت زیر میانگینهای متحرک ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ روزه است. این میانگینها در محدوده ۱۷۲ تا ۱۷۶ هزار تومان قرار دارند و فاصله قابل توجه قیمت فعلی با آنها نشان میدهد که بازار در کوتاهمدت وارد مرحله تخلیه فشار خرید شده است.
از منظر تحلیل تکنیکال، زمانی که قیمت بهطور همزمان پایینتر از چند میانگین کوتاهمدت قرار میگیرد، معمولاً روند غالب بازار از صعودی به اصلاحی تغییر میکند.
بر این اساس، تا زمانی که دلار نتواند بار دیگر محدوده ۱۶۷ تا ۱۷۱ هزار تومان را پس بگیرد، نمیتوان از بازگشت قطعی روند صعودی سخن گفت. در شرایط فعلی، هر حرکت افزایشی بیشتر ماهیت پولبک به مقاومتها را دارد تا آغاز یک موج صعودی جدید.
پیش بینی قیمت دلار؛ کف قیمت دلار کجاست؟
در شرایط فعلی مهمترین سطح بازار در محدوده ۱۵۸ تا ۱۶۱ هزار تومان قرار دارد. قیمت فعلی تقریباً روی حمایت فیبوناچی قرار گرفته و همین مسئله اهمیت این ناحیه را دوچندان کرده است. این محدوده در واقع آخرین سنگر خریداران در کوتاهمدت محسوب میشود. حفظ این سطح میتواند نشانهای از کاهش فشار فروش و ورود بازار به فاز نوسانی باشد.
اما اگر این حمایت از دست برود، تصویر تکنیکال بازار به شکل محسوسی تضعیف خواهد شد و احتمال حرکت به سمت سطوح پایینتر افزایش مییابد.
در چنین سناریویی، محدوده ۱۵۱ تا ۱۵۵ هزار تومان میتواند مقصد بعدی اصلاح باشد؛ ناحیهای که با برخی حمایتهای کلاسیک و کاماریلا نیز همپوشانی دارد.
مقاومتهایی که مسیر بازگشت را تعیین میکنند
در سمت مقابل، بازار برای بازگشت به روند صعودی با چند مقاومت مهم روبهرو است. نخستین مقاومت در محدوده ۱۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان قرار دارد که معادل پیوت کلاسیک بازار است. عبور از این سطح میتواند نخستین نشانه بازگشت تقاضا تلقی شود.
پس از آن، مقاومت ۱۶۷ هزار و ۸۶۰ تومان قرار دارد که اهمیت بیشتری دارد. بازپسگیری این محدوده میتواند شرایط را برای حرکت به سمت مقاومتهای ۱۷۱ تا ۱۷۴ هزار تومان فراهم کند.
در واقع تا زمانی که قیمت زیر این سطوح قرار دارد، بازار همچنان در چارچوب یک اصلاح نزولی کوتاهمدت ارزیابی میشود.
هشدار برای روند میانمدت قیمت دلار
اگرچه روند بلندمدت هنوز به طور کامل تخریب نشده، اما وضعیت میانمدت بازار نسبت به هفتههای گذشته ضعیفتر شده است.
قیمت اکنون پایینتر از میانگینهای متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان میدهد مومنتوم صعودی میانمدت بازار تضعیف شده و بخشی از روند قبلی از دست رفته است.
این اتفاق لزوماً به معنای آغاز یک روند نزولی بزرگ نیست، اما هشداری جدی برای معاملهگران محسوب میشود. در چنین شرایطی بازار نیازمند تثبیت و بازسازی تقاضا است تا بتواند دوباره وارد مسیر صعودی شود.
در غیر این صورت، احتمال ادامه اصلاح و آزمایش حمایتهای پایینتر افزایش خواهد یافت.
بلندمدت هنوز صعودی است
با وجود ضعف کوتاهمدت و میانمدت، تصویر بلندمدت بازار همچنان تغییر اساسی نکرده است. مهمترین دلیل این موضوع قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است که در محدوده ۱۴۷ هزار و ۲۵۰ تومان قرار دارد.
تا زمانی که این سطح حفظ شود، ساختار اصلی بازار همچنان در چارچوب یک روند صعودی فرسایشی قرار میگیرد. به بیان دیگر، افتهای اخیر بیشتر به عنوان اصلاح درونروندی تلقی میشوند تا آغاز یک چرخه نزولی کامل.
البته اگر محدوده ۱۴۷ تا ۱۵۰ هزار تومان در آینده شکسته شود، شرایط متفاوت خواهد شد و آن زمان میتوان از تغییر رژیم بازار و ورود به یک روند نزولی میانمدت سخن گفت.
چشمانداز تکنیکال دلار پس از شکست میانگینهای کوتاهمدت
بازار ارز در یکی از حساسترین مقاطع تکنیکال ماههای اخیر قرار گرفته است. افت دلار به محدوده ۱۶۱ هزار تومان باعث شده ساختار کوتاهمدت بازار وارد فاز اصلاحی شود و بسیاری از سیگنالهای صعودی قبلی تضعیف شوند.
در شرایط فعلی محدوده ۱۵۸ تا ۱۶۱ هزار تومان مهمترین ناحیه حمایتی بازار محسوب میشود. حفظ این سطح میتواند زمینه بازگشت تدریجی قیمت به سمت ۱۶۷ تا ۱۷۴ هزار تومان را فراهم کند. اما شکست این حمایت، احتمال تعمیق اصلاح تا محدوده ۱۵۱ هزار تومان را افزایش خواهد داد.
بنابراین سناریوی غالب فعلی اصلاح در روند صعودی بلندمدت است، اما این سناریو تنها زمانی معتبر خواهد ماند که بازار بتواند از محدوده حمایتی فعلی دفاع کند و مانع از گسترش موج فروش شود.