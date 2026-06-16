اوباما: بعید است توافق جدید تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد

باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا گفت: «بعید است توافق جدید تفاوت چشمگیری با چیزی داشته باشد که از ابتدا در اختیار داشتیم. توافقی که مدت‌ها کارآمد بود تا اینکه ایالات متحده از آن خارج شد. ابراز امیدواری می‌کنم که بمباران‌ها متوقف شوند تا مردم عادی بیش از این رنج نکشند. تصور می‌کردم تا امروز باید این درس (تکیه بر دیپلماسی به جای جنگ) را آموخته باشیم. آمریکا باید درس ناکارآمدی جنگ را بیاموزد. با بمباران به نتیجه نمی‌رسیم.»