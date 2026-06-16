En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 260
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۴۷۴
کد خبر:۱۳۷۹۴۷۴
935 بازدید
نبض خبر

اوباما: بعید است توافق جدید تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد

باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا گفت: «بعید است توافق جدید تفاوت چشمگیری با چیزی داشته باشد که از ابتدا در اختیار داشتیم. توافقی که مدت‌ها کارآمد بود تا اینکه ایالات متحده از آن خارج شد. ابراز امیدواری می‌کنم که بمباران‌ها متوقف شوند تا مردم عادی بیش از این رنج نکشند. تصور می‌کردم تا امروز باید این درس (تکیه بر دیپلماسی به جای جنگ) را آموخته باشیم. آمریکا باید درس ناکارآمدی جنگ را بیاموزد. با بمباران به نتیجه نمی‌رسیم.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ رمضان مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو توافق ایران و آمریکا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
روایت خبرنگار فرانسوی از خشم صهیونیست‌ها بابت توافق
گزارش کانال 13 اسرائیل پس از توافق ایران و آمریکا
جزئیات تازه توافق ایران و آمریکا به روایت عراقچی
استقبال کانال 12 اسرائیل از ویدیوی استعفای قالیباف و عراقچی
ویدیوی حمید رسایی با زیرنویس عبری در رسانه اسرائیلی
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا می‌شود! + زیرنویس
فراخوان اردوکشی به تهران: طبق توافق مستعمره آمریکا خواهیم شد!
پیش بینی جدید کارشناس صداوسیما که درجا باطل شد!
عراقچی: منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد
واکنش‌ها به توافق ایران و آمریکا را ببینید: رقص در بیروت، سینه زنی در تهران!
از تهران با زیرنویس عبری: تهدید ترور قالیباف و عراقچی!
اظهارات عراقچی نشان می‌دهد دشمن را به خوبی نشناخته!
زاکانی: ادعای تحمیل توافق به رهبری جفاست / متن 25 بار رفت و برگشت داشته / شرط سه چهارم رهبری برای توافق
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!
سخنگوی وزارت خارجه: دنبال گرفتن عوارض تنگه هرمز نیستیم اما...
دورخیز ترامپ برای حمله به ایران بعد از جام جهانی؟!
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید
درخواست اعدام عباس عراقچی بابت توافق!
جزئیات توافق ایران و آمریکا به روایت معاون عراقچی
ترامپ در تماس با نتانیاهو: داری چه غلطی می‌کنی؟! / ایران پاسخ ندهد! + زیرنویس
سکانس مختارنامه که پس از توافق پخش شد
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم
اعلام سرنوشت اورانیوم غنی شده توسط عراقچی
ادعاهای جی دی ونس درباره تفاهم ایران و آمریکا: شاید ترامپ امضا کند! + زیرنویس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
همه سخنرانی‌های ترامپ درباره نزدیک بودن توافق با ایران + زیرنویس!
ترامپ: امشب ایران را به شدت بمباران می‌کنیم / به زودی خارک را می‌گیریم!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...