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شاخص بورس به مرز تاریخی رسید!

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند صعودی بورس، گفت: عوامل بنیادی از جمله افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها، رشد نرخ ارز و کاهش نگرانی‌ها نسبت به تشدید تنش‌های سیاسی از مهم‌ترین دلایل رشد اخیر بازار بوده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۶۸
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شاخص بورس به مرز تاریخی رسید!

با گذشت چند هفته از بازگشایی بازار سرمایه پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به کشور، بورس تهران همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و توانسته بخش قابل‌توجهی از اُفت‌ها و نگرانی‌های ناشی از فضای جنگی را جبران کند. 

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ شاخص کل بورس در روز‌های اخیر با ثبت رشد‌های متوالی، خود را به یکی از مهم‌ترین سطوح تاریخی بازار نزدیک کرده و بار دیگر نگاه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به تالار شیشه‌ای معطوف ساخته است.

در چنین شرایطی شاخص کل بورس تهران به مرز تاریخی پنج میلیون واحد نزدیک شده؛ سطحی که عبور از آن می‌تواند به‌عنوان یک رکورد جدید در تاریخ بازار سرمایه کشور ثبت شود. 

در همین زمینه پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با میزان درباره دلایل رشد اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سهام در حال نزدیک‌شدن به رکورد‌های تاریخی خود است و این روند تحت تأثیر چند عامل مهم شکل گرفته است.

بهبود چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌های بورسی 

وی تصریح کرد: بخشی از این رشد به شرایط پیش از آغاز درگیری‌های اخیر بازمی‌گردد؛ زمانی‌که با افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها و رشد نرخ ارز، چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌های بورسی بهبود یافته بود. 

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: حرکت به سمت حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش فاصله نرخ‌های ارزی، ظرفیت رشد بیشتری را برای شرکت‌های بورسی ایجاد کرده است.

الیاس‌کردی ادامه داد: با وجود این عوامل مثبت، بازار در روز‌های قبل از جنگ رمضان واکنش پرقدرتی نشان نمی‌داد، زیرا احتمال وقوع تنش و درگیری در منطقه را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود.

وی با اشاره به کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان نسبی نسبت به عدم وقوع درگیری‌های گسترده در کوتاه‌مدت، گفت: فضای روانی بازار بهبود یافته و بورس واکنش مثبت‌تری از خود نشان می‌دهد.

الیاس‌کردی درباره احتمال اصلاح بازار در کوتاه‌مدت نیز بیان کرد: تا زمانی‌که تکلیف متغیر‌های سیاسی و امنیتی مشخص نشود، بعید است عامل تعیین‌کننده دیگری بتواند مسیر بازار را به‌طور جدی تغییر دهد. بازار در حال حاضر بیش از هر چیز تحولات سیاسی، احتمال توافقات و یا وقوع تنش‌های جدید را رصد می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رونق بورس می‌تواند موجب خروج گسترده سرمایه از بازار‌های موازی شود، اظهار کرد: بازار سرمایه ظرفیت جذب بخشی از نقدینگی را دارد، اما نباید انتظار داشت که تمامی سرمایه‌های موجود در بازار‌های موازی به سمت بورس حرکت کنند. 

این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد: از رفتار‌های هیجانی پرهیز کنند و صرف مشاهده صف‌های خرید در کلیت بازار نباید مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار گیرد. تجربه نشان داده است که شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند و انتخاب سهم بدون بررسی عوامل بنیادی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

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