سوت
حرفهای اینفانتینو در رختکن ایران پس از بازی نیوزلند
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پس از بازی ایران و نیوزیلند با حضور در رختکن تیم ملی گفت: «بازی سختی بود و با کمی شانس میتوانستید برنده شوید. به همه نشان دادید که شایسته حضور در جام جهانی هستید. دو بازی دیگر پیش رو دارید و در آنها باعث افتخار همه خواهید شد.» امیر قلعهنویی هم از رفتار میزبان علیه ایران انتقاد کرد. این لحظات را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت ایران نیوزلند جیانی اینفانتینو تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا ویدیو
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