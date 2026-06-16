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میناب هم امروز در ورزشگاه بود

شماها امروز اینجا بودید و در کنار جمعیت تیم کشورتان را تشویق کردید.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۵۵
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2987 بازدید
میناب هم امروز در ورزشگاه بود
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