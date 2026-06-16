En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2625
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۴۴۴
کد خبر:۱۳۷۹۴۴۴
26564 بازدید
سوت

دفاع قلعه نویی پس از گل‌های مفتی که خوردیم

امیر قلعه‌نویی پس از تساوی 2 بر 2 تیم فوتبال ایران مقابل ونزوئلا گفت: «مشکلاتی که فکر می‌کردیم گریبان ما را گرفت؛ بازی خوبی کردیم و فکر می‌کنم بهترین بازی دور اول بود ولی از نتیجه راضی نیستم. دو توپ روی گل ما آمد و هر دو گل شد. باید زودتر می‌آمدیم که اجازه ندادند. سازگاری ما هنوز صد در صد نشده است، در دقایقی از بازی وقتی افت کردیم با تعویض ها بازی را برگرداندیم ولی شانس بردن داشتیم.» اظهارات کامل سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت تیم ملی فوتبال ایران ویدیو ایران نیوزلند امیر قلعه نویی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
پاسخ سنگین رامین رضاییان به سوال سیاسی + زیرنویس
جنجال برای محرومیت محمد محبی بابت شادی بعد از گل!
درگیری سلطنت طلبان و طرفداران تیم ملی در ورزشگاه
حرف‌های اینفانتینو در رختکن ایران پس از بازی نیوزلند
عصبانیت امیر قلعه نویی از افتضاح طارمی را ببینید
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
ویدیوی فیفا از رامین رضاییان پس از درخشش مقابل نیوزلند
حسرت رامین رضاییان پس از توقف مقابل نیوزلند را ببینید
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...