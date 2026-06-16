سوت
دفاع قلعه نویی پس از گلهای مفتی که خوردیم
امیر قلعهنویی پس از تساوی 2 بر 2 تیم فوتبال ایران مقابل ونزوئلا گفت: «مشکلاتی که فکر میکردیم گریبان ما را گرفت؛ بازی خوبی کردیم و فکر میکنم بهترین بازی دور اول بود ولی از نتیجه راضی نیستم. دو توپ روی گل ما آمد و هر دو گل شد. باید زودتر میآمدیم که اجازه ندادند. سازگاری ما هنوز صد در صد نشده است، در دقایقی از بازی وقتی افت کردیم با تعویض ها بازی را برگرداندیم ولی شانس بردن داشتیم.» اظهارات کامل سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت تیم ملی فوتبال ایران ویدیو ایران نیوزلند امیر قلعه نویی
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