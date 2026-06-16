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کد خبر: ۱۳۷۹۴۳۰
بازدید: ۳۴۰۹

عکس: رختکن تیم ملی فوتبال ایران ساعاتی پیش از آغاز دیدار برابر نیوزیلند

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی رختکن ایران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.