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زاکانی: ادعای تحمیل توافق به رهبری جفاست / متن 25 بار رفت و برگشت داشته / شرط سه چهارم رهبری برای توافق
علیرضا زاکانی تاکید کرد که ادعای اینکه توافق ایران و آمریکا خواست رهبر انقلاب بوده یا توافق به رهبری تحمیل شده، جفا به آیت الله سید مجتبی خامنهای است. زاکانی فاش کرد که 25 بار متن رد و بدل شده و رهبری سوالاتی پرسیدهاند که تیم مذاکره کننده به آنها پاسخ داده است. زاکانی شرط رهبری را تایید سه چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که قاعدتاً برای این توافق محقق شده است. این بخش مهم از روایت زاکانی از پشت پرده شکل گیری تفاهم و جزئیات آن را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر توافق ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا علیرضا زاکانی ویدیو آیت الله سید مجتبی خامنه ای شورای عالی امنیت ملی جنگ روایت ها
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