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کد خبر: ۱۳۷۹۴۰۵
بازدید: ۲۱۲۵

عکس: آغاز نشست سران گروه هفت در فرانسه؛ اعتراضات در ژنو بالا گرفت

رهبران کشورهای عضو گروه هفت از روز دوشنبه در شهر اویان-له-بن فرانسه برای برگزاری نشستی چندروزه گرد هم آمدند؛ نشستی که قرار است در آن درباره مسائل مهم جهانی از جمله اقتصاد، امنیت و بحران‌های بین‌المللی گفت‌وگو شود. هم‌زمان در ژنو سوئیس، اعتراضات مخالفان این نشست با درگیری‌هایی همراه شد و پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد. پلیس ژنو اعلام کرده در پی این خشونت‌ها ده‌ها نفر برای بررسی هویت به ایستگاه‌های پلیس منتقل و چند نفر نیز بازداشت شده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل گروه هفت فرانسه ژنو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.