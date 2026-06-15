عکس: آغاز نشست سران گروه هفت در فرانسه؛ اعتراضات در ژنو بالا گرفت

رهبران کشورهای عضو گروه هفت از روز دوشنبه در شهر اویان-له-بن فرانسه برای برگزاری نشستی چندروزه گرد هم آمدند؛ نشستی که قرار است در آن درباره مسائل مهم جهانی از جمله اقتصاد، امنیت و بحران‌های بین‌المللی گفت‌وگو شود. هم‌زمان در ژنو سوئیس، اعتراضات مخالفان این نشست با درگیری‌هایی همراه شد و پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد. پلیس ژنو اعلام کرده در پی این خشونت‌ها ده‌ها نفر برای بررسی هویت به ایستگاه‌های پلیس منتقل و چند نفر نیز بازداشت شده‌اند.