عکس: دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و‌کیپ ورد

قهرمان اروپا در نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر تیم منسجم و جنگنده کیپ‌ورد به تساوی بدون گل رضایت داد تا اولین شگفتی بزرگ این رقابت‌ها رقم بخورد. اسپانیا هرچند مالکیت توپ و موقعیت‌های بیشتری داشت، اما مقابل دیوار دفاعی مستحکم حریف راه به جایی نبرد و در گشودن دروازه ناکام ماند.