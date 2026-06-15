عکس: دیدار تیمهای ملی اسپانیا وکیپ ورد
قهرمان اروپا در نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر تیم منسجم و جنگنده کیپورد به تساوی بدون گل رضایت داد تا اولین شگفتی بزرگ این رقابتها رقم بخورد. اسپانیا هرچند مالکیت توپ و موقعیتهای بیشتری داشت، اما مقابل دیوار دفاعی مستحکم حریف راه به جایی نبرد و در گشودن دروازه ناکام ماند.
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