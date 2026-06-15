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تعداد بازدید : 9228
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کد خبر:۱۳۷۹۴۰۰
کد خبر:۱۳۷۹۴۰۰
32009 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

واکنش‌ها به توافق ایران و آمریکا را ببینید: رقص در بیروت، سینه زنی در تهران!

در حالی که گروهی کفن پوش در تهران که برخی از ایشان نیز واقعاً دلسوز نظام هستند، امروز در واکنش به توافق ایران و آمریکا در تهران به سینه زنی پرداختند، در لبنان تفاهم ایران و آمریکا به عنوان تسلیم آمریکا و رژیم صهیونیستی تفسیر شد و تصاویری از رقص و پایکوبی در بیروت در واکنش به این توافق و آتش بس حاصل از آن منتشر شده است. هر دو قاب را در کنار هم ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۰۹
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
11
92
پاسخ
باید زمان بگذره متوجه بششیم کدومشون درست میگن. تجربه برجام و دو جنگ اخیر بین مذاکرات خیلی ها رو ترسونده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
66
69
پاسخ
بعضی از هموطنان ما هنوز بزرگی و عظمت کاری را که ملت ایران در مقابل آمریکا و صهیونیستها انجام داده اند را درک نکرده اند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
5
63
پاسخ
تابناک چرا تبلیغ ناخواسته با صدای بلند پخش می‌شود؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
51
27
پاسخ
الگوی ما مردم لبنان باشند؟ عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
18
74
پاسخ
هنوز تفاهم امضا نشده آمریکایی ها هزار جور حرف میزنند،اسراییل هم که از جنوب لبنان عقب نکشیده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
مذاکره و توافق برای این بود که ایران از وضع نه جنگ نه صلح خارج بشه وگرنه معلومه که اسرائیل عملیات خود در لبنان را متوقف نخواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
35
37
پاسخ
چه مقایسه مسخره ای!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
32
85
پاسخ
اگه دلسوز نظام بودند اونها هم می رقصیدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
98
34
پاسخ
در ایران هم که معلوم است خود من خواهان انتقام هستم حتی همین الان با این تقاهم جنگ ما تمام نشده و هنوز خواهان انتقام هستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
27
163
پاسخ
مملکت ما همیشه عزاست ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
68
70
پاسخ
ایران پیروز شد و دو قدرت متجاوز رو به حول قوه الهی با خفت سر جاشون نشوند. حالا یه عده میخوان برقصن یا عزا بگیرن چیزی رو عوض نمیکنه . ایران پیروز شده
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