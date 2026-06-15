در حالی که گروهی کفن پوش در تهران که برخی از ایشان نیز واقعاً دلسوز نظام هستند، امروز در واکنش به توافق ایران و آمریکا در تهران به سینه زنی پرداختند، در لبنان تفاهم ایران و آمریکا به عنوان تسلیم آمریکا و رژیم صهیونیستی تفسیر شد و تصاویری از رقص و پایکوبی در بیروت در واکنش به این توافق و آتش بس حاصل از آن منتشر شده است. هر دو قاب را در کنار هم ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.