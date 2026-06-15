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واکنشها به توافق ایران و آمریکا را ببینید: رقص در بیروت، سینه زنی در تهران!
در حالی که گروهی کفن پوش در تهران که برخی از ایشان نیز واقعاً دلسوز نظام هستند، امروز در واکنش به توافق ایران و آمریکا در تهران به سینه زنی پرداختند، در لبنان تفاهم ایران و آمریکا به عنوان تسلیم آمریکا و رژیم صهیونیستی تفسیر شد و تصاویری از رقص و پایکوبی در بیروت در واکنش به این توافق و آتش بس حاصل از آن منتشر شده است. هر دو قاب را در کنار هم ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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باید زمان بگذره متوجه بششیم کدومشون درست میگن. تجربه برجام و دو جنگ اخیر بین مذاکرات خیلی ها رو ترسونده.
بعضی از هموطنان ما هنوز بزرگی و عظمت کاری را که ملت ایران در مقابل آمریکا و صهیونیستها انجام داده اند را درک نکرده اند !
هنوز تفاهم امضا نشده آمریکایی ها هزار جور حرف میزنند،اسراییل هم که از جنوب لبنان عقب نکشیده
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
در ایران هم که معلوم است خود من خواهان انتقام هستم حتی همین الان با این تقاهم جنگ ما تمام نشده و هنوز خواهان انتقام هستم