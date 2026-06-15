نبض خبر
تصاویر حملات امروز رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
تصاویر حملات امروز رژیم اسرائیل به جنوب لبنان را میبینید. این حملات توپخانهای بوده و هواگردهای رژیم صهیونیستی امروز حملاتی نداشتند. صهیونیستها ادعا کردند که این حملات برای دور کردن لبنانیهایی بوده که قصد داشتند به خانههایشان بازگردند و تاکید کرده مناطق اشغالی لبنان طی ماههای اخیر را ترک نخواهد کرد.
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