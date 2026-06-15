تیک آف
چرا سایپا خودرو شاهین را تحویل نمی دهد؟
معوقات شاهین سایپا که به یک بحران بزرگ تبدیل شدهاند باعث گلهمندی شدید خریداران این خودرو شدهاست که بعضا بیش از سه سال از زمان ثبت نام آنها میگذرد. اما حالا روابط عمومی شرکت سایپا بخشی از نقاط تاریک این بحران را روشن کردهاست.امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران درباره این موضوع توضیح می دهند. این گزارش به صورت مشترک توسط تابناک و بیت ران تولید شده است.
گزارش خطا
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برچسبها:تیک آف سایپا خودرو خودرو شاهین ویدیو
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سئوال،بعد تایید این توافق و تفاهم ،،اجناس چقدر از نظر قیمت پایین میاد؟؟؟الان دلار و طلا اومده پایین،،ماشین ،و بقیه اجناس چه خوراکی و چه صنعتی و چه لوازم منزل و......کی؟؟؟
دو تا تیر چوبی،چهارتا چرخ گاری را به هم وصل کنند بدن به متقاضیان،به خدا اگه اعتراض کنند،خوشحال میرن خونه هاشون
سلام
منظور از معوقات که گفتین تا پایان شهریور کسانی هست که تکمیل وجه کردن؟
کسانی که نصف پول رو سال 403 ریختن و هنوز دعوت نیومده جز اون معوقات حساب نمیشن؟
منظور از معوقات که گفتین تا پایان شهریور کسانی هست که تکمیل وجه کردن؟
کسانی که نصف پول رو سال 403 ریختن و هنوز دعوت نیومده جز اون معوقات حساب نمیشن؟