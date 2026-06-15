چرا سایپا خودرو شاهین را تحویل نمی دهد؟

معوقات شاهین سایپا که به یک بحران بزرگ تبدیل شده‌اند باعث گله‌مندی شدید خریداران این خودرو شده‌است که بعضا بیش از سه سال از زمان ثبت نام آنها می‌گذرد. اما حالا روابط عمومی شرکت سایپا بخشی از نقاط تاریک این بحران را روشن کرده‌است.امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران درباره این موضوع توضیح می دهند. این گزارش به صورت مشترک توسط تابناک و بیت ران تولید شده است.