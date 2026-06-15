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تعداد بازدید : 1404
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کد خبر:۱۳۷۹۳۸۵
کد خبر:۱۳۷۹۳۸۵
4914 بازدید
نظرات: ۶
تیک آف

چرا سایپا خودرو شاهین را تحویل نمی دهد؟

معوقات شاهین سایپا که به یک بحران بزرگ تبدیل شده‌اند باعث گله‌مندی شدید خریداران این خودرو شده‌است که بعضا بیش از سه سال از زمان ثبت نام آنها می‌گذرد. اما حالا روابط عمومی شرکت سایپا بخشی از نقاط تاریک این بحران را روشن کرده‌است.امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران درباره این موضوع توضیح می دهند. این گزارش به صورت مشترک توسط تابناک و بیت ران تولید شده است.
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برچسب‌ها:
تیک آف سایپا خودرو خودرو شاهین ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
11
پاسخ
سئوال،بعد تایید این توافق و تفاهم ،،اجناس چقدر از نظر قیمت پایین میاد؟؟؟الان دلار و طلا اومده پایین،،ماشین ،و بقیه اجناس چه خوراکی و چه صنعتی و چه لوازم منزل و......کی؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
10
پاسخ
مقصر شرکت کروزه
یونس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
3
پاسخ
چرا کیفیت صدا و بلندی صدا انقدر ضعیفه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
5
پاسخ
دو تا تیر چوبی،چهارتا چرخ گاری را به هم وصل کنند بدن به متقاضیان،به خدا اگه اعتراض کنند،خوشحال میرن خونه هاشون
شاهین مهر404
|
Germany
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
7
پاسخ
سلام
منظور از معوقات که گفتین تا پایان شهریور کسانی هست که تکمیل وجه کردن؟
کسانی که نصف پول رو سال 403 ریختن و هنوز دعوت نیومده جز اون معوقات حساب نمیشن؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
7
پاسخ
لطفا در مورد سود مشارکت و جریمه دیرکرد هم سوال کنید متاسفانه شنیدم جوابگو نیستند با اینکه توی قرارداد ذکر کردند!
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