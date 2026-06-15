En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5529
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۳۸۲
کد خبر:۱۳۷۹۳۸۲
30096 بازدید
نظرات: ۳۷
نبض خبر

پیش بینی جدید کارشناس صداوسیما که درجا باطل شد!

در حالی که شهباز شریف رسماً توافق ایران و آمریکا را شب گذشته اعلام کرده بود، مصطفی خوش چشم که با پیش بینی‌هایش سوژه شده، روی آنتن شبکه افق تاکید می‌کرد قرار است ایران به رژیم اسرائیل موشک بزند و شهباز شریف این توییت را به درخواست ترامپ برای آرام کردن بازار انرژی زده است! این بخش که سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مصطفی خوش چشم ویدیو توافق ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
روایت خبرنگار فرانسوی از خشم صهیونیست‌ها بابت توافق
جزئیات تازه توافق ایران و آمریکا به روایت عراقچی
اوباما: بعید است توافق جدید تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد
زاکانی: ادعای تحمیل توافق به رهبری جفاست / متن 25 بار رفت و برگشت داشته / شرط سه چهارم رهبری برای توافق
واکنش‌ها به توافق ایران و آمریکا را ببینید: رقص در بیروت، سینه زنی در تهران!
تصاویر حملات امروز رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
توجیه کارشناس صداوسیما که گفته بود قطعاً جنگ نمی‌شود
کارشناس صداوسیما: آینده دنیا جنگنده نیست؛ بلکه پهپاد است!
روی آنتن صداوسیما: آمریکا اگر حمله کند، ظرف یک هفته آینده می‌کند
تمسخر تکذیب تست موشک توسط مجریان صداوسیما!
روی آنتن زنده صداوسیما: جنگ سومی در پیش داریم!
سوءاستفاده صهیونیست‌ها از این ویدیوی صداوسیما
ادعای کارشناس صداوسیما: شاید به خاطر جان قالیباف انتقام را به تاخیر انداختند!
تحلیلگر صداوسیما: قطعاً آمریکا به ایران حمله نمی‌کند!
هشدار مقام ارشد امنیتی ایران پس از تجاوز اسرائیل
10 ویدیو از حمله اسرائیل به ضاحیه و ترور فرمانده حزب الله
لحظه اصابت پهپاد حزب الله به شمال فلسطین اشغالی
بازگشت لبنانی‌ها به خانه‌هایشان پس از توافق آتش بس
جزئیات توافق ایران و آمریکا به روایت معاون عراقچی
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
فراخوان اردوکشی به تهران: طبق توافق مستعمره آمریکا خواهیم شد!
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه: دنبال گرفتن عوارض تنگه هرمز نیستیم اما...
ترامپ در تماس با نتانیاهو: داری چه غلطی می‌کنی؟! / ایران پاسخ ندهد! + زیرنویس
سکانس مختارنامه که پس از توافق پخش شد
درخواست اعدام عباس عراقچی بابت توافق!
ادعاهای جی دی ونس درباره تفاهم ایران و آمریکا: شاید ترامپ امضا کند! + زیرنویس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۵۶
انتشار یافته: ۳۷
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
17
129
پاسخ
هیچکدام از تحلیل های این به اصطلاح تحلیل گر درست از آب در نیامده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
12
102
پاسخ
ناکارشناس...
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
112
23
پاسخ
علم غیب نداره که. پیش بینی کرده و پیش بینی 50 - 50 هست. طبق یک تعداد معلفه این بنده خدا پیش بیینی کرده و اونجور نشده. اشکال نداره. قرار نیست همه پیش بینی ها درست باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
15
113
پاسخ
رو که نیست به قرآن

خدا وکیلی حیف هزار تومن که برا کارشناسی تو سدا و صیما به این بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
74
پاسخ
خوش چشم تو هم که همش اشتباه می کنی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
12
71
پاسخ
چه لاتی هم حرف میزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
14
62
پاسخ
همش نادرست گویی کرد بنده خدا
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
77
پاسخ
استاد تحليلهاى فضايى!! اصلا اين بنده خدا قبلا كجا بود ؟؟! از كى كارشناس شد !!!!؟؟
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
66
پاسخ
وجدانا این عجب کارنشناس خوبیه کلا برعکسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
19
23
پاسخ
اینا عمدی است
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...