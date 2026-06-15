پیش بینی جدید کارشناس صداوسیما که درجا باطل شد!

در حالی که شهباز شریف رسماً توافق ایران و آمریکا را شب گذشته اعلام کرده بود، مصطفی خوش چشم که با پیش بینی‌هایش سوژه شده، روی آنتن شبکه افق تاکید می‌کرد قرار است ایران به رژیم اسرائیل موشک بزند و شهباز شریف این توییت را به درخواست ترامپ برای آرام کردن بازار انرژی زده است! این بخش که سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید.