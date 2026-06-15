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پیش بینی جدید کارشناس صداوسیما که درجا باطل شد!
در حالی که شهباز شریف رسماً توافق ایران و آمریکا را شب گذشته اعلام کرده بود، مصطفی خوش چشم که با پیش بینیهایش سوژه شده، روی آنتن شبکه افق تاکید میکرد قرار است ایران به رژیم اسرائیل موشک بزند و شهباز شریف این توییت را به درخواست ترامپ برای آرام کردن بازار انرژی زده است! این بخش که سوژه فضای مجازی شده را میبینید.
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هیچکدام از تحلیل های این به اصطلاح تحلیل گر درست از آب در نیامده است.
علم غیب نداره که. پیش بینی کرده و پیش بینی 50 - 50 هست. طبق یک تعداد معلفه این بنده خدا پیش بیینی کرده و اونجور نشده. اشکال نداره. قرار نیست همه پیش بینی ها درست باشه
رو که نیست به قرآن
خدا وکیلی حیف هزار تومن که برا کارشناسی تو سدا و صیما به این بدن
خدا وکیلی حیف هزار تومن که برا کارشناسی تو سدا و صیما به این بدن
استاد تحليلهاى فضايى!! اصلا اين بنده خدا قبلا كجا بود ؟؟! از كى كارشناس شد !!!!؟؟