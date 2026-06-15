عکس: صنایع دستی، میراث جهانی اصفهان
اصفهان در طول تاریخ بهعنوان یک شهر پیشساز تمدنی فرهنگی نقشآفرین بوده است و کولهبار تاریخی قوی دارد. اصفهان در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح جهان بسیار شاخص است. ۱۹۶ رسته در این بخش در اصفهان وجود دارد که بسیاری از آنها هنوز زنده و فعال هستند. اصفهان از سال ۱۳۹۴ بهطور رسمی به عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان در آمد و موضوع اساسی عضویت اصفهان، صنایع دستی و هنرهای سنتی بود. شبکه شهرهای خلاق مستقیم زیر نظر یونسکو است و جزئی از ساختار سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو و یکی از معتبرترین شبکههای شهری جهان به حساب میآید.
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برچسبها:عکس مستند اصفهان میراث جهانی صنایع دستی
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