ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک درباره رفت و آمد مداوم تیم ملی فوتبال ایران بین ایران و مکزیک فاش کرد: «رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد آمریکایی‌ها به او گفته‌اند نمی‌خواهیم تیم ملی ایران شب‌ها در آمریکا بخوابد!» روایت سفیر ایران را می‌بینید و می‌شنوید.