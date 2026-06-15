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کد خبر:۱۳۷۹۳۶۲
کد خبر:۱۳۷۹۳۶۲
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سوت

آمریکایی‌ها گفتند نمی‌خواهیم تیم ملی ایران شب‌ها در آمریکا بخوابد!

ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک درباره رفت و آمد مداوم تیم ملی فوتبال ایران بین ایران و مکزیک فاش کرد: «رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد آمریکایی‌ها به او گفته‌اند نمی‌خواهیم تیم ملی ایران شب‌ها در آمریکا بخوابد!» روایت سفیر ایران را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت ابوالفضل پسندیده تیم ملی فوتبال ایران ویدیو ویزای آمریکا جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تیخوانا مکزیک
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