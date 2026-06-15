سخنگوی وزارت خارجه: دنبال گرفتن عوارض تنگه هرمز نیستیم اما...

اسماعیل بقائی هامانه سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به خبرنگار تابناک درباره شیوه مدیریت تنگه هرمز در چارچوب توافق ایران و آمریکا گفت: «به ازای خدمات ناوبردی و بیمه در تنگۀ هرمز هزینه‌های لازم طراحی و دریافت خواهد شد... برای مدت زمان مشخص قرار است متناظر با اقدامات طرف مقابل تردد ایمن در تنگه هرمز را مدیریت بکنیم... این موضوع به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی گذاشته شده است... ما به‌دنبال گرفتن عوارض نیستیم اما برای خدمات ناوبردی، بیمه و حفاظت از محیط زیست و ... هزینه‌هایی طراحی و دریافت خواهد شد.» توضیحات کامل بقایی هامانه را می‌بینید و می‌شنوید.