تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال

عصبانیت امیر قلعه نویی از طارمی روی صحنه‌ای که توپ را به تیر دروازه زد و...

حسرت رامین رضاییان پس از توقف تیم فوتبال ایران مقابل نیوزلند و گل‌های...

در نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026، مقابل...

در حالی که ایران می‌توانست در نیمه اول به گل دوم مقابل نیوزلند برسد، گل...