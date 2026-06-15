سوت
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس که در نهایت به جایی نرسید را میبینید.
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انتشار یافته: ۷۱
حرفهای بسیار زشتی رد و بدل می شود لطفا اصلاح کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ناشناس| |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ایرانیان یهودی صهیونیست جنوب کالیفرنیا که ثروتمند هم هستند و فارسی هم حرف میزنند طراح و محرک این جماعت مفلوک هستند
اینا چشونه؟؟ مشکل روحی روانی دارن زیادددد
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ناشناس| |
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
این جماعت وحشی و دیوانه، 50 نفر هم نمی شدند
حیف اسم سیروس قایقران بزرگ که پشت پیراهن اون مردک حک شده...
حیف اسم سیروس قایقران بزرگ که پشت پیراهن اون مردک حک شده...
من واقعا موندم یه آدم چقدر میتونه پست و بیشرف و وحشی و عقب مونده باشه ، این سلطنت طلب ها تمام مرزهای حیوان بودن رو جا به جا کردن
در تمام دنیا فقط یک پرچم در تجمعات حمایت از رژیم کثیف اسرائیل بالا میرفت اونم پرچم سلطنت طلب ها بود ، یعنی در کل دنیا فقط یک گروه هستن که اندازه اسرائیلی ها وحشی و روانی و حیوان صفتن ، اونم پهلوی چی ها هستن
من واقعا دلسوزانه به تمام سلطنت طلب ها و طرفداران رضا پهلوی میگم : برای راحتی و آسایش خودتون هم که شده سعی کنید جلسات روان درمانی رو پیش یک روانشناس و روانپزشک حاذق آغاز کنید
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ناشناس| |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ناشناس| |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶