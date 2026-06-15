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تعداد بازدید : 14180
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کد خبر:۱۳۷۹۳۴۳
کد خبر:۱۳۷۹۳۴۳
81026 بازدید
نظرات: ۷۱
سوت

تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال

تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس که در نهایت به جایی نرسید را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت تیم ملی فوتبال ایران لس آنجلس ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سلطنت طلبان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
32
پاسخ
حرفهای بسیار زشتی رد و بدل می شود لطفا اصلاح کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اتفاقا اینطوری صدای نحسشون پخش بشه بهتره تا اونایی که این افراد بی تربیت رو تا حالا نشناختن بشناسن!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
شبیه اینا در جبهه مخالف در ایران زیاد داریم
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
23
50
پاسخ
ایرانیان یهودی صهیونیست جنوب کالیفرنیا که ثروتمند هم هستند و فارسی هم حرف میزنند طراح و محرک این جماعت مفلوک هستند
سبحان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
21
56
پاسخ
سطل طنت طلب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ایرانیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
20
63
پاسخ
زامبی ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
19
62
پاسخ
اینا چشونه؟؟ مشکل روحی روانی دارن زیادددد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ایرانی جماعت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
20
60
پاسخ
این جماعت وحشی و دیوانه، 50 نفر هم نمی شدند
حیف اسم سیروس قایقران بزرگ که پشت پیراهن اون مردک حک شده...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
17
57
پاسخ
جز فحش چیزی دیگر بلد هستند چرا منقرض نمیشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
16
66
پاسخ
من واقعا موندم یه آدم چقدر میتونه پست و بیشرف و وحشی و عقب مونده باشه ، این سلطنت طلب ها تمام مرزهای حیوان بودن رو جا به جا کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
18
81
پاسخ
در تمام دنیا فقط یک پرچم در تجمعات حمایت از رژیم کثیف اسرائیل بالا میرفت اونم پرچم سلطنت طلب ها بود ، یعنی در کل دنیا فقط یک گروه هستن که اندازه اسرائیلی ها وحشی و روانی و حیوان صفتن ، اونم پهلوی چی ها هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
16
73
پاسخ
من واقعا دلسوزانه به تمام سلطنت طلب ها و طرفداران رضا پهلوی میگم : برای راحتی و آسایش خودتون هم که شده سعی کنید جلسات روان درمانی رو پیش یک روانشناس و روانپزشک حاذق آغاز کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
أكثر ایرانیها مهاجر که شدند صد درصد تغییر هویت می دهند.دین و مذهب و غيرت و فرهنگ ایرانیت واصالتشون را از دست میدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
بله. فحاشی از علائم برخی از اختلالات روانی است
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