سقوط هواپیمای نظامی پاکستان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ارتش پاکستان در بیانیه خود همچنین اعلام کرد، در پی وقوع این حادثه سقوط، دو خلبان به نامهای «محمد قاسم عبدالله» از نیروی هوایی پاکستان و «طه عباسی» از نیروی دریایی کشته شدند. در بخش دیگری از این بیانیه اعلام شده که به یک هیات تحقیق دستور داده شده است تا علت سقوط را مشخص کند.
به نقل از شبکه خبریای. بی. سی، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان به همراه شهباز شریف، نخست وزیر این کشور و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و نیروهای مسلح در بیانیههای جداگانهای به خانوادههای قربانیان تسلیت گفتند.
سقوط هواپیماهای آموزشی نظامی به صورت دورهای در پاکستان رخ داده است، اگرچه جزئیات اغلب بلافاصله منتشر نمیشود و یافتههای تحقیقات به ندرت منتشر میشود.
به گفته ارتش پاکستان، سقوط این هواپیما کمتر از یک هفته پس از کشته شدن ۲۲ سرباز در سقوط یک هلیکوپتر ارتش در کشمیر تحت کنترل پاکستان به دلیل نقص فنی رخ داده است.