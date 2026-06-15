عکس: بازدید ملیپوشان ایران از ورزشگاه سوفای لسآنجلس؛ تمرین برای دیدار با نیوزیلند
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار مقابل نیوزیلند، با حضور در ورزشگاه «سوفای» لسآنجلس از محل برگزاری مسابقه بازدید کرده و تمرینات آمادهسازی خود را برای این بازی برگزار کردند.
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برچسبها:عکس ورزشی جام جهانی ایران ورزشگاه سوفای لسآنجلس
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نظرات شما
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ایرانی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
شما فوتبالیست ها چه ببرید وچه ببازیید فرزندان این آب وخاک ایران عزیز هستید خدا نگهدارتان باشه وهمیشه قهرمان و پشتیبان شما هستیم
ناشناس
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
افسوس کسانی که حقشون بود ومیتونستین به تیم کمک کنید دعوت نشدن واقعان قلعه نویی چی توسریت هست آخه