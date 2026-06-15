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کد خبر: ۱۳۷۹۲۹۸
بازدید: ۵۹۹۳
نظرات: ۵

عکس: بازدید ملی‌پوشان ایران از ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس؛ تمرین برای دیدار با نیوزیلند

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار مقابل نیوزیلند، با حضور در ورزشگاه «سوفای» لس‌آنجلس از محل برگزاری مسابقه بازدید کرده و تمرینات آماده‌سازی خود را برای این بازی برگزار کردند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی ایران ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
شما فوتبالیست ها چه ببرید وچه ببازیید فرزندان این آب وخاک ایران عزیز هستید خدا نگهدارتان باشه وهمیشه قهرمان و پشتیبان شما هستیم
پاسخ
6
6
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹
جای تاج خالیه
پاسخ
1
6
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
افسوس کسانی که حقشون بود ومیتونستین به تیم کمک کنید دعوت نشدن واقعان قلعه نویی چی توسریت هست آخه
پاسخ
4
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
خدا کمکتون کنه حضورتون برای ایران افتخار💫💫💫
پاسخ
4
4
میرمهنا
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
امیر قلعه تا حالا رفته بوده ایالات متحده؟؟؟ ساعتش رو هم برده با خودش؟؟؟
پاسخ
3
0