عکس: بازدید ملی‌پوشان ایران از ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس؛ تمرین برای دیدار با نیوزیلند

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار مقابل نیوزیلند، با حضور در ورزشگاه «سوفای» لس‌آنجلس از محل برگزاری مسابقه بازدید کرده و تمرینات آماده‌سازی خود را برای این بازی برگزار کردند.