فراخوان اردوکشی به تهران: طبق توافق مستعمره آمریکا خواهیم شد!

در حالی که مردم انقلابی و شهیدپرور تهران میادین را پر کرده‌اند و گوش به فرمان ولی امر مسلمین هستند، محمود نبویان و قاسم روانبخش نمایندگان سوپرانقلابی در یکی از شهرستان‌ها ضمن ادعاهایی عجیب درباره توافق و طرح این ادعا که «طبق متن توافق، ما مستعمره آمریکا خواهیم شد»، فرخوان اردوکشی به تهران را دادند و خطاب به مردم این شهرستان گفتند: «اگر فراخوان زدیم بیایید تهران مجلس. ما نمی‌گذاریم این توافق ذلت‌بار امضاء بشه. مردم از سراسر کشور بیایند تهران» و این اقدامات خطرناک را نیز با پوشش حمایت از رهبری آراستند. این بخش از مراسم را می‌بینید.