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فراخوان اردوکشی به تهران: طبق توافق مستعمره آمریکا خواهیم شد!
در حالی که مردم انقلابی و شهیدپرور تهران میادین را پر کردهاند و گوش به فرمان ولی امر مسلمین هستند، محمود نبویان و قاسم روانبخش نمایندگان سوپرانقلابی در یکی از شهرستانها ضمن ادعاهایی عجیب درباره توافق و طرح این ادعا که «طبق متن توافق، ما مستعمره آمریکا خواهیم شد»، فرخوان اردوکشی به تهران را دادند و خطاب به مردم این شهرستان گفتند: «اگر فراخوان زدیم بیایید تهران مجلس. ما نمیگذاریم این توافق ذلتبار امضاء بشه. مردم از سراسر کشور بیایند تهران» و این اقدامات خطرناک را نیز با پوشش حمایت از رهبری آراستند. این بخش از مراسم را میبینید.
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۱۱
انتشار یافته: ۴۹
الان وقت دوری از افراط و تفریط هست ، وقت صلح و سازندگی و پیشرفت به سمت آینده است ، جنگ بیرونی تمام شد و اختلاف درونی هم باید تمام بشه و همه یک کلام و متحد شویم با سلابق گوناگونی که داریم ، همدیگر را پس زدن مثل موریانه ایست که درخت وطن را از درون می خوراند
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ناشناس| |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
چه به آب و آتش زدند
ناشناس| |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
حرف شنوی دارند. این عده معدود هم هر چه می خواهند بگویند.
ناشناس| |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
برمی گردیم سر همین خونه ای که الان هستیم
ناشناس| |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
زنده باد احسنت،قسم به خون شهدا نمیزاریم تا جان در بدن داریم این توافق اجرا وعملی بشود،اگر فکر میکنید بااین توافق وضعیت معیشت عوض میشود،سخت دراشتباهیت
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ناشناس| |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
جانباز جنگ تمیلی| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تا دیر نشده این نمایندگان را بازداشت یا حصر خانگی کنید
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ناشناس| |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شما که اعتقاد به آزادی بیان داشتی
خدا آخر و عاقبت این کشور را ختم به خیر کن و از افراطی های هر دو طرف محفوظ بدار
راست میگن ، کجا حرفشان اشتباه است ، لطف کنید توافقنامه بدون کم و کسری عکسش نشان بدهید ، مگر نمیگویید تفاهمنامه بنفع ایران ، نشان دهید چرا محرمانه نکهداشتی،
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ناشناس| |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
احد| |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ثانیا طبق نظر رهبری و شعام است نه عراقچی و پزشکیان
سوما قرار است پس از امضا منتشر شود
در این مملکت کسی نیست جلوی این حضرات خودخواه و آشوب طلب را بگیره؟
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ناشناس| |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
این آقایان خداشان را بالاتر از ولی فقیه میدونند و بجای ایشان حرف میزنند.