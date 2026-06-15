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کد خبر:۱۳۷۹۲۹۶
کد خبر:۱۳۷۹۲۹۶
44471 بازدید
نظرات: ۴۹
نبض خبر

فراخوان اردوکشی به تهران: طبق توافق مستعمره آمریکا خواهیم شد!

در حالی که مردم انقلابی و شهیدپرور تهران میادین را پر کرده‌اند و گوش به فرمان ولی امر مسلمین هستند، محمود نبویان و قاسم روانبخش نمایندگان سوپرانقلابی در یکی از شهرستان‌ها ضمن ادعاهایی عجیب درباره توافق و طرح این ادعا که «طبق متن توافق، ما مستعمره آمریکا خواهیم شد»، فرخوان اردوکشی به تهران را دادند و خطاب به مردم این شهرستان گفتند: «اگر فراخوان زدیم بیایید تهران مجلس. ما نمی‌گذاریم این توافق ذلت‌بار امضاء بشه. مردم از سراسر کشور بیایند تهران» و این اقدامات خطرناک را نیز با پوشش حمایت از رهبری آراستند. این بخش از مراسم را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا محمود نبویان قاسم روانبخش ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۱۱
انتشار یافته: ۴۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
32
222
پاسخ
الان وقت دوری از افراط و تفریط هست ، وقت صلح و سازندگی و پیشرفت به سمت آینده است ، جنگ بیرونی تمام شد و اختلاف درونی هم باید تمام بشه و همه یک کلام و متحد شویم با سلابق گوناگونی که داریم ، همدیگر را پس زدن مثل موریانه ایست که درخت وطن را از درون می خوراند
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
فعلا که هنوز 24 ساعت نشده اسراییل توافق رو نقض کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
یه گوشه ی شهر یه فضا بهشون بدید هر شب تجمع کنند. مردم هم به زندگیشون برسن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کاسبان تحریم
چه به آب و آتش زدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اظهارات این نماینده برداشت شخصی است و هیچ گونه اهمیتی ندارد. مردم از دولت و شورای امنیت ملی پزشکیان
حرف شنوی دارند. این عده معدود هم هر چه می خواهند بگویند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
دو سال دیگه ام بجنگی
برمی گردیم سر همین خونه ای که الان هستیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بابا چی میگید یک عده میشنن مثبت میدن این اقا بی راه نمیگه مگه در قطر نبود پول بلو ک کردن ندادن چند بار باید گزیده بشیم کی از توافق بدش میاد هیچ کس ولی نباید بریم توافقی بکنیم مثل برجام اسنپ بک باشه الن تنگه رایگان باز کردن این همه شهید دادیم خسارت دیدیم کشک
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
332
45
پاسخ
زنده باد احسنت،قسم به خون شهدا نمیزاریم تا جان در بدن داریم این توافق اجرا وعملی بشود،اگر فکر میکنید بااین توافق وضعیت معیشت عوض میشود،سخت دراشتباهیت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کاری درستی میکنید بیایید در خیابانها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بهتر میشه اصغر. حرف این تندروهای کارخونه دار رو گوش نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بیایید در خیابان بیایید ....
جانباز جنگ تمیلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مملکت مسول دارد و رهبر . تشخیص آنان این بوده و مرام شهدا هم اطاعت از فرامین رهبر . شما هم لطفا بقول خودتان تا جان در بدن دارید در راه امنیت و حفظ یکپارچگی بکوشید و نه دخالت در اموری که تصمیمات آن توسط بالاترین مقام های کشور گرفته شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
درود بر تو اعتراض کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بله حق با شماست. تا امثال شماها هستند مردم ایران حق حیات ندارند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اصغری راست میگی کنار گود فریاد نزن برو داخل یکی از جزایر خلیج فارس تا بفهمی جنگ یعنی چه و ایثارگر واقعی کیه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
30
263
پاسخ
تا دیر نشده این نمایندگان را بازداشت یا حصر خانگی کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شما چرا
شما که اعتقاد به آزادی بیان داشتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
200
پاسخ
خدا آخر و عاقبت این کشور را ختم به خیر کن و از افراطی های هر دو طرف محفوظ بدار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
167
29
پاسخ
راست میگن ، کجا حرفشان اشتباه است ، لطف کنید توافقنامه بدون کم و کسری عکسش نشان بدهید ، مگر نمی‌گویید تفاهم‌نامه بنفع ایران ، نشان دهید چرا محرمانه نکهداشتی،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کجا عکسشو بفرستن برات؟واتساپ خوبه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نه تو تلگرام بفرست
احد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اولا قرارداد نیست و تفاهم نامه است که الزام آور نیست لذا آن تعهدی ایجاد نمی کندو نیازی به تصویب مجلس ندارد
ثانیا طبق نظر رهبری و شعام است نه عراقچی و پزشکیان
سوما قرار است پس از امضا منتشر شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
19
203
پاسخ
در این مملکت کسی نیست جلوی این حضرات خودخواه و آشوب طلب را بگیره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
دوره ای اینا دیگه توم شد عجله نکن ساکت میشن. دوره ی مفت بری و کاسبی تحریم تمام
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
27
67
پاسخ
نگران نباشید نتانیاهو هر طور شده مانع این توافق خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
11
124
پاسخ
اگه موافقین بخوان بیان خیابون میذارید فراخوان بدن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
12
101
پاسخ
این آقایان خداشان را بالاتر از ولی فقیه میدونند و بجای ایشان حرف میزنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
15
141
پاسخ
این یعنی اغتشاش بر علیه امنیت ملی
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