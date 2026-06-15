سخنران یکی از تجمعات شبانه با اشاره به واکنش آمریکا پس از سقوط آپاچی گفت: «مردم انتظار دارند حداقل به اندازه تعصب ترامپ روی هلیکوپتر آمریکایی، روی خون رهبر شهیدمان غیرت داشته باشیم!» و سپس خواستار انتقام خود شهید سید علی خامنه‌ای شد.