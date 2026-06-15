نبض خبر
به اندازه تعصب ترامپ روی هلیکوپتر آمریکایی، روی خون رهبر شهیدمان غیرت داشته باشیم!
سخنران یکی از تجمعات شبانه با اشاره به واکنش آمریکا پس از سقوط آپاچی گفت: «مردم انتظار دارند حداقل به اندازه تعصب ترامپ روی هلیکوپتر آمریکایی، روی خون رهبر شهیدمان غیرت داشته باشیم!» و سپس خواستار انتقام خود شهید سید علی خامنهای شد.
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا ترور رهبر انقلاب انتقام مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
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خوب باشه ما هم قبول داریم. ولی ایا امکانات و لوازم حمله به امرکیا و یا نابودی کامل اسراییل رو داریم؟؟ اگه داریم بسم اله
خدا را شکر که غيور مردان نظامی با تعقل و برنامه ریزی و واقع بینی در سه دهه اخیر پايه های سیستم دفاعی کشور را مستحکم کرده اند اگر آنهاهم می خواستند برمبنای حرف و آرزو پیش بروند اکنون چیزی از ایران نمانده بود
بلاخره باید قبول کنیم. تصمیمات مقامات عالی رتبه بی حساب وکتاب نیست
حرف حق میزنه ، ولی ما الان امکانات کافی نداریم، ما تمام تمرکزمون رو صرف موشک کردیم و این وسط یک نفر نبود به فکر پدافند کشور باشه