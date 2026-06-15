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کد خبر:۱۳۷۹۲۸۲
کد خبر:۱۳۷۹۲۸۲
5463 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

به اندازه تعصب ترامپ روی هلیکوپتر آمریکایی، روی خون رهبر شهیدمان غیرت داشته باشیم!

سخنران یکی از تجمعات شبانه با اشاره به واکنش آمریکا پس از سقوط آپاچی گفت: «مردم انتظار دارند حداقل به اندازه تعصب ترامپ روی هلیکوپتر آمریکایی، روی خون رهبر شهیدمان غیرت داشته باشیم!» و سپس خواستار انتقام خود شهید سید علی خامنه‌ای شد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا ترور رهبر انقلاب انتقام مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۳۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
10
113
پاسخ
خوب باشه ما هم قبول داریم. ولی ایا امکانات و لوازم حمله به امرکیا و یا نابودی کامل اسراییل رو داریم؟؟ اگه داریم بسم اله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
5
56
پاسخ
واقعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
42
پاسخ
خدا را شکر که غيور مردان نظامی با تعقل و برنامه ریزی و واقع بینی در سه دهه اخیر پايه های سیستم دفاعی کشور را مستحکم کرده اند اگر آنهاهم می خواستند برمبنای حرف و آرزو پیش بروند اکنون چیزی از ایران نمانده بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
57
پاسخ
یعنی مسئولین چکار کنند؟ ترامپ را بکشند؟ شما می توانید؟ بسم الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
71
پاسخ
خب پاشو برو انتقام بگیر. نشستی وسط تهران که چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
50
پاسخ
بلاخره باید قبول کنیم. تصمیمات مقامات عالی رتبه بی حساب وکتاب نیست
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
53
پاسخ
داره خودش را تعصبی نشان میدهد موضوع نشان دادن خودش است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
36
13
پاسخ
حرف حق میزنه ، ولی ما الان امکانات کافی نداریم، ما تمام تمرکزمون رو صرف موشک کردیم و این وسط یک نفر نبود به فکر پدافند کشور باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
36
12
پاسخ
حرف حق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
10
24
پاسخ
نیروهای نظامی شجاع کشورمان جنگیدند و مردم و مسولان سیاسی هم مقاومت کردند دیگه...باید چکار کنیم که نکردیم؟ بحث عدم توازن قوای نظامی و اطلاعاتی هم مطرحه برادر عزیز...جنگ با شیاطین هم که تمام نشده...نبرد حق و باطل ادامه داره...باید سعی کنیم برای نبرد بعدی قوی تر شیم
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