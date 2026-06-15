عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور جهان عرب درباره تفاهم ایران و آمریکا گفت: «ترامپ با تهدید وارد میدان شد، اما با پذیرش واقعیت قدرت ایران از ادامه مسیر عقب نشست. «توقف جنگ، شکست آمریکا بود... بیش از 100 روز تهدید، فشار و نمایش قدرت؛ اما نتیجه چه شد؟ واشنگتن نه‌تنها به اهدافش نرسید، بلکه ناچار به پذیرش بخشی از مطالبات ایران شد... اگر 60 سال هم مذاکره کنند، ایران از غنی‌سازی دست نمی‌کشد....»