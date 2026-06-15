نبض خبر
اگر 60 سال هم مذاکره کنند، ایران از غنیسازی دست نمیکشد
عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور جهان عرب درباره تفاهم ایران و آمریکا گفت: «ترامپ با تهدید وارد میدان شد، اما با پذیرش واقعیت قدرت ایران از ادامه مسیر عقب نشست. «توقف جنگ، شکست آمریکا بود... بیش از 100 روز تهدید، فشار و نمایش قدرت؛ اما نتیجه چه شد؟ واشنگتن نهتنها به اهدافش نرسید، بلکه ناچار به پذیرش بخشی از مطالبات ایران شد... اگر 60 سال هم مذاکره کنند، ایران از غنیسازی دست نمیکشد....»
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برچسبها:نبض خبر عبدالباری عطوان جنگ ایران و آمریکا جنگ رمضان غنی سازی اورانیوم مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
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فقط این گروسی فرزند ناخلف اسرائیل و آمریکا رابه ایران راه ندهید یکی از عوامل اصلی جنگ وشهادت رهبر عزیزمان وفرماندهان ودانشمندان غیورمان و تمامی شهدای مظلوممان زیر سرهمین گروسی صهیونیستی نااهل بود. والان هم هدیه اش را می خواهد از ترامپ و نتانیاهو بگیرد در پست جدیدش لعنت خدا بر این صهیونیست و امریکا