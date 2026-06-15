ادعاهای جی دی ونس درباره تفاهم ایران و آمریکا: شاید ترامپ امضا کند! + زیرنویس

جی دی ونس پس از تفاهم ایران و آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شد: «اگر ایرانی‌ها به این توافق پایبند باشند، این توافق خاورمیانه را برای پنجاه سال آینده به‌طور بنیادین دگرگون خواهد کرد... اکنون، امیدوارم به عصری تازه با ایرانی‌ها...» معاون رئیس جمهور آمریکا درباره امضای تفاهنامه در ژنو سوئیس در روز جمعه گفت: «من قطعاً قصد دارم آنجا باشم، اما ممکن است خود رئیس‌جمهور در آنجا حضور داشته باشد...» اظهارات کامل ونس را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.