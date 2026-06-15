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کد خبر:۱۳۷۹۲۶۱
کد خبر:۱۳۷۹۲۶۱
19387 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

ادعاهای جی دی ونس درباره تفاهم ایران و آمریکا: شاید ترامپ امضا کند! + زیرنویس

جی دی ونس پس از تفاهم ایران و آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شد: «اگر ایرانی‌ها به این توافق پایبند باشند، این توافق خاورمیانه را برای پنجاه سال آینده به‌طور بنیادین دگرگون خواهد کرد... اکنون، امیدوارم به عصری تازه با ایرانی‌ها...» معاون رئیس جمهور آمریکا درباره امضای تفاهنامه در ژنو سوئیس در روز جمعه گفت: «من قطعاً قصد دارم آنجا باشم، اما ممکن است خود رئیس‌جمهور در آنجا حضور داشته باشد...» اظهارات کامل ونس را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر توافق ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو جی دی ونس قیمت بنزین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
13
پاسخ
اگر در توافق حق غنی سازی و برچیدن تحریم ها برای ایران برسمیت شناخته شده ترامپ امضاءکند بهتر است.
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
قطعا امضای پرزیدنت تضمین بیشتری از امضای امثال کری دارد!!!!
چک و سفته هم بگیرید تضمین بیشتر می‌شود!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اتفاقا خود ونکس امضا کند بهتره چون به احتمال زیاد ریس جمهور بعدی خود ونکس هستش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
جالبه تا دیروز شیطان بزرگ بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
6
پاسخ
احتمالا ترامپ نتانیاهو را با اجرایی شدن پیمان ابراهیم ، راضی به این توافق کرده.‌‌ یعنی بعد فروکش کردن التهابات جنگ کشور های عربی و خلیج فارس، همچون عربستان ، قطر ، و .‌‌ با اسرائیل صلح می‌کنندو به امارات می‌پیوندند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
3
پاسخ
جی دی ونس امضا کند و ترامپ.
پزشکیان امضا کند و عراقچی
باهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
3
پاسخ
ترامپ باید توافق نامه نهایی را امضا کند نه تفاهمنامه اولیه که هنوز به نتیجه قطعی منتهی نشده و شاید هم نشود.نباید خودش را ضایع کند.
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