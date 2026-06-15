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کد خبر: ۱۳۷۹۲۳۲
بازدید: ۳۶۰۱
نظرات: ۵

عکس: گرمی؛ نگین سبز و بهشت گمشده در نوار مرزی اردبیل

شهرستان مرزی گرمی با طبیعت بکر و دشت‌های گل‌پوش بخش موران، به عنوان سرسبزترین نوار مرزی شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود که با ۶۳ روستای هدف گردشگری و آثار تاریخی ارزشمند، جلوه‌ای از «سرزمین دو بهار» را در استان اردبیل به نمایش گذاشته است.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت گرمی اردبیل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۳
ایران زیبا و دوس داشتنی. هر نقطه این خاک زیبا و قشنگی های خاص خودشو داره
پاسخ
6
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۷
ماشاالله، انشاالله سرتاسر سرزمینم همواره پربرکت باشد
پاسخ
7
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱
ایران زیبا !
پاسخ
4
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷
ماشاءالله
پاسخ
7
0
محمد - اصفهان
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
حالا هی پا شید برید گیلان و مازندرون . ماشالله . خدا بزرگ است .
پاسخ
2
1