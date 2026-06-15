عکس: گرمی؛ نگین سبز و بهشت گمشده در نوار مرزی اردبیل

شهرستان مرزی گرمی با طبیعت بکر و دشت‌های گل‌پوش بخش موران، به عنوان سرسبزترین نوار مرزی شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود که با ۶۳ روستای هدف گردشگری و آثار تاریخی ارزشمند، جلوه‌ای از «سرزمین دو بهار» را در استان اردبیل به نمایش گذاشته است.