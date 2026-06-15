عکس: بازگشت نیمهتمام ایران؛ ایران ۲ – بلژیک ۳
تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین مسابقه خود از هفته نخست لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ با وجود جبران عقبافتادگی در جریان بازی، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل بلژیک شکست خورد تا مردان والیبال ایران با ثبت یک پیروزی و کسب چهار امتیاز، به کار خود در هفته اول این رقابتها پایان دهند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.