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کد خبر: ۱۳۷۹۲۲۳
بازدید: ۳۸۵۰

عکس: بازگشت نیمه‌تمام ایران؛ ایران ۲ – بلژیک ۳

تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین مسابقه خود از هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ با وجود جبران عقب‌افتادگی در جریان بازی، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل بلژیک شکست خورد تا مردان والیبال ایران با ثبت یک پیروزی و کسب چهار امتیاز، به کار خود در هفته اول این رقابت‌ها پایان دهند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی والیبال ایران بلژیک
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.