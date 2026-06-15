جزئیات توافق ایران و آمریکا به روایت معاون عراقچی

نوگا تارنوپولسکی روزنامه‌نگار و گزارشگر فرانس 24 در اسرائيل درباره توافق...

در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان،...

کانال 13 اسرائیل گزارش داد: «پس از دو جنگ با ایران، ما هنوز به یک پیروزی...