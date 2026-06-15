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جزئیات توافق ایران و آمریکا به روایت معاون عراقچی
کاظم غریب آبادی معاون وزارت امورخارجه جزئیات توافق ایران و آمریکا را پس از اعلام رسمی توافق تشریح کرد. جزئیات را از زبان غریب آبادی میبینید و میشنوید.
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غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۸
امیدوارم از این صلح و شادی مقداری هم به ما و مردم برسه. وگرنه هیچ ارزشی نداره
توافق ایران وامریکا لازم بود ولی بهتر بود جدا از روابط همیشه خصمانه اسراییل و فلسطین و..... ایران قرار بگیرد.اسراییل بهیچ قرار دادی پای بند نیست.
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ناشناس| |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مسئله غنی سازی اورانیوم چی شد ؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شاد باشید جنگ تمام شد ، جمعه شب متن امضاء شده تفاهم نامه منتشر می شود و به همه شایعات پایان می دهد و مطلع خواهید شد