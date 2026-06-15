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کد خبر:۱۳۷۹۲۱۶
کد خبر:۱۳۷۹۲۱۶
38255 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

جزئیات توافق ایران و آمریکا به روایت معاون عراقچی

کاظم غریب آبادی معاون وزارت امورخارجه جزئیات توافق ایران و آمریکا را پس از اعلام رسمی توافق تشریح کرد. جزئیات را از زبان غریب آبادی می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا جزئیات کاظم غریب آبادی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۸
یار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
5
36
پاسخ
امیدوارم از این صلح و شادی مقداری هم به ما و مردم برسه. وگرنه هیچ ارزشی نداره‌
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
26
پاسخ
قدرت دیپلماسی !!!!؟؟؟؟ مطمئنید؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
15
پاسخ
توافق ایران وامریکا لازم بود ولی بهتر بود جدا از روابط همیشه خصمانه اسراییل و فلسطین و..... ایران قرار بگیرد.اسراییل بهیچ قرار دادی پای بند نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
آمريكا پايبنده؟ اسرائئيل بدون هماهنگي آمريكا كاري نميكنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
17
پاسخ
مسئله غنی سازی اورانیوم چی شد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
عبور نظامیان از تنگه هرمز چگونه خواهد بود.نظامین متعلق رسمی به کشورهای همسایه وغیر رسمی پایگاهی ودعوتی.
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
12
پاسخ
شاد باشید جنگ تمام شد ، جمعه شب متن امضاء شده تفاهم نامه منتشر می شود و به همه شایعات پایان می دهد و مطلع خواهید شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
12
پاسخ
این تفاهم نامه باید علنی و قبل از امضا به همه پرسی گذاشته بشه
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