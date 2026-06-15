لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا

دود سفید در کاخ سفید دیده شد. طبق سنت سیاسی آمریکا، این به معنای امضای توافق‌ نامه صلح جدید است. خودشان جنگ را شروع کردند، جنایت کردند، حالا به دروغ پرچم صلح برافراشته‌اند!