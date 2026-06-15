En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 11914
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۲۱۳
کد خبر:۱۳۷۹۲۱۳
75035 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا

دود سفید در کاخ سفید دیده شد. طبق سنت سیاسی آمریکا، این به معنای امضای توافق‌ نامه صلح جدید است. خودشان جنگ را شروع کردند، جنایت کردند، حالا به دروغ پرچم صلح برافراشته‌اند!
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
روایت خبرنگار فرانسوی از خشم صهیونیست‌ها بابت توافق
گزارش کانال 13 اسرائیل پس از توافق ایران و آمریکا
جزئیات تازه توافق ایران و آمریکا به روایت عراقچی
اوباما: بعید است توافق جدید تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد
زاکانی: ادعای تحمیل توافق به رهبری جفاست / متن 25 بار رفت و برگشت داشته / شرط سه چهارم رهبری برای توافق
واکنش‌ها به توافق ایران و آمریکا را ببینید: رقص در بیروت، سینه زنی در تهران!
تصاویر حملات امروز رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
پیش بینی جدید کارشناس صداوسیما که درجا باطل شد!
سخنگوی وزارت خارجه: دنبال گرفتن عوارض تنگه هرمز نیستیم اما...
سکانس مختارنامه که پس از توافق پخش شد
خشنودی سیدمحمد خاتمی از ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ
فراخوان اردوکشی به تهران: طبق توافق مستعمره آمریکا خواهیم شد!
به اندازه تعصب ترامپ روی هلیکوپتر آمریکایی، روی خون رهبر شهیدمان غیرت داشته باشیم!
اگر 60 سال هم مذاکره کنند، ایران از غنی‌سازی دست نمی‌کشد
ادعاهای جی دی ونس درباره تفاهم ایران و آمریکا: شاید ترامپ امضا کند! + زیرنویس
بازگشت لبنانی‌ها به خانه‌هایشان پس از توافق آتش بس
جزئیات توافق ایران و آمریکا به روایت معاون عراقچی
عراقچی: منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد
اعلام سرنوشت اورانیوم غنی شده توسط عراقچی
ورود اضطراری جی دی ونس به کاخ سفید
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
34
پاسخ
ما در مقابل صلح چه امتبازی گرفتیم
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
26
پاسخ
مطمین هستید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
18
پاسخ
برا یانکی ها خیلی معنای مهمی دارد.
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
50
پاسخ
خدارو شکر صلح میشود
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
11
25
پاسخ
بنظرم یه اگزوز هم بذارن با دود سیاه برای شروع جنگ و جنایت هاشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
19
9
پاسخ
مسخره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
14
پاسخ
دود سمی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
32
پاسخ
مبارک باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
56
پاسخ
تبریک به ملت رنج دیده و بزرگ ایران بابت این توافق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
26
32
پاسخ
احساس می کنم فریب هست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...