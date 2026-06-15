لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما

صداوسیما لحظاتی پس از آنکه شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رسیدن به توافق را تایید کردند، رسماً توافق ایران و آمریکا را تایید کرد و از برقراری آتش بس در تمامی جبهه‌ها خبر داد و لغو محاصره دریایی ایران از هم اکنون است. بنابر تایید رسانه ملی این توافق روز جمعه در سوئیس امضا خواهد شد.