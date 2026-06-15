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کد خبر:۱۳۷۹۲۰۲
کد خبر:۱۳۷۹۲۰۲
157062 بازدید
نظرات: ۳۳
نبض خبر

لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما

صداوسیما لحظاتی پس از آنکه شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رسیدن به توافق را تایید کردند، رسماً توافق ایران و آمریکا را تایید کرد و از برقراری آتش بس در تمامی جبهه‌ها خبر داد و لغو محاصره دریایی ایران از هم اکنون است. بنابر تایید رسانه ملی این توافق روز جمعه در سوئیس امضا خواهد شد.
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نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا آتش بس ویدیو مذاکرات اسلام آباد یادداشت تفاهم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
211
73
پاسخ
مفاد ننگین این عهدنامه چندسال دیگه مشخص و در تاریخ نوشته میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Denmark |
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
عملکرد ننگین شما افراطیها در تاریخ خواهد ماند .
shahrvand
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مانند مکانیزم ماشه که آقای ظریف و عراقچی سالها بعد رو کردند که می دانستند ولی به مردم نگفتند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
می خوای سند کاخ سفید را به نامت بزنند
شاید راضی بشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
واقعا چرا مفادش رو اعلام نمیکنن؟!
حقمونه بدونیم چه بر سرمون اومده
ضمنا برجام که پاره شد، مکانیزم ماشش دیگه چی بود؟
نمیشه یه کشور به هیچ بندیش پایبند نباشه فقط مکانیزم ماششو احرا کنه
امیدوارم خیلی منطقی نوشته باشنش
اونا گرگن خونخوارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
والا با عراق هم که جنگیدیم آخرش صلح شد! یعنی انتظار داری تا ابد بجنگیم و هر روز یک زیرساختمون نابود بشه؟!
پرتغال فروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بگرد پیدا کن فرانچسکو را !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
52
143
پاسخ
ایرانیان فهمیده، هوشمند و بسیار خردمندانه عمل می کنند و تابع تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستند.و تمکین می کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
باشه اصلاح طلب خخخ
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس ۰۳:۰۳ ، با این حرفت در واقع داری تایید میکنی که اصلاح طلبان به تصمیمات نهادهای عالی نظام تمکین میکنن اما شماها نه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بساط تندروها باید هر چه زودتر در این مملکت جمع بشه. خخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
173
پاسخ
خیلی جالبه که مجری میگه آمریکا وادار به توافق شد!!!! آمریکا که خودش برای توافق خیلی تلاش کرد، چطور میگید وادار شد؟!؟
محمد
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
44
88
پاسخ
فکر نکنم این نوافق به سرانجام برسه امکان نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
20
132
پاسخ
مبارکه یکبار با انتخاب پزشکیان اعصاب سوپر انقلابی بهم ریخت یکبارم الان ، خداروشکر که همیشه رو مختون هستن خخخ
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
40
پاسخ
خدارو شکر زنده باد ایران
ناشناس
|
Denmark
|
۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
80
پاسخ
صدا و سیما نیاز به یک خانه تکانی اساسی دارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
80
پاسخ
این رسانه میلی هم باید پاکسازی بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
46
17
پاسخ
این خبر خوشحا ل کننده که نبود بلکه قواهت بار ونامیدکننده برای اهل تامل بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
37
پاسخ
یه عمر از بد بودن برجام گفتین حالا این از برجام بهتره یعنی؟!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
برجام اگه خوب بود به اینجا نمیرسید! هنوز نفهمیدی برجام کلاهبرداری بود و ترامپ زمان امتیاز دادن آمریکا زد پاره اش کرد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
۱۳:۱۳
یعنی ترامپ دلسوز ما هست که از برجام خارج شد که توافق بهتری به ما بده؟!
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