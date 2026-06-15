نبض خبر
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
صداوسیما لحظاتی پس از آنکه شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، رسیدن به توافق را تایید کردند، رسماً توافق ایران و آمریکا را تایید کرد و از برقراری آتش بس در تمامی جبههها خبر داد و لغو محاصره دریایی ایران از هم اکنون است. بنابر تایید رسانه ملی این توافق روز جمعه در سوئیس امضا خواهد شد.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا آتش بس ویدیو مذاکرات اسلام آباد یادداشت تفاهم
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غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳۳
مفاد ننگین این عهدنامه چندسال دیگه مشخص و در تاریخ نوشته میشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
shahrvand| |
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شاید راضی بشی
ناشناس| |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
حقمونه بدونیم چه بر سرمون اومده
ضمنا برجام که پاره شد، مکانیزم ماشش دیگه چی بود؟
نمیشه یه کشور به هیچ بندیش پایبند نباشه فقط مکانیزم ماششو احرا کنه
امیدوارم خیلی منطقی نوشته باشنش
اونا گرگن خونخوارن
ناشناس| |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
پرتغال فروش| |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ایرانیان فهمیده، هوشمند و بسیار خردمندانه عمل می کنند و تابع تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستند.و تمکین می کنند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
محمد| |
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خیلی جالبه که مجری میگه آمریکا وادار به توافق شد!!!! آمریکا که خودش برای توافق خیلی تلاش کرد، چطور میگید وادار شد؟!؟
مبارکه یکبار با انتخاب پزشکیان اعصاب سوپر انقلابی بهم ریخت یکبارم الان ، خداروشکر که همیشه رو مختون هستن خخخ
این خبر خوشحا ل کننده که نبود بلکه قواهت بار ونامیدکننده برای اهل تامل بود
یه عمر از بد بودن برجام گفتین حالا این از برجام بهتره یعنی؟!!!!!
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ناشناس| |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
یعنی ترامپ دلسوز ما هست که از برجام خارج شد که توافق بهتری به ما بده؟!