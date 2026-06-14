نبض خبر
درخواست اعدام عباس عراقچی بابت توافق!
افراطیها در واکنش به احتمال توافق ایران و آمریکا امشب در تجمع شبانه درخواست اعدام عباس عراقچی را با شعار «عراقچی بیغیرت اعدام باید گردد» مطرح کردند.
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غیر قابل انتشار: ۳۵
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۳۸
عراقچی را بردارید ایشان سابقه خوبی ندارند یا ساده لو هستند یا ...
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
رضا| |
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نادر| |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
داستان اون اتوبوسی که مسافرها آمده حرکت هستند راننده نبود همه به یه بنده خدایی میگن آقا بوق بزن راننده بیاد بوق بزن خسته شدیم دیر شده طرف بوق میزنه راننده میاد عصبی میگه کی بوق زد تا نگیدپیاده نشه حرکت نمیکنم بنده خدا هم سکوت کرده بود همه جمیعا میگن آقا بگو کار تو بوده برو پایین راننده حرکت کنه دیرمون شد کار داریم.
پاسخ ها
مرضیه| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
در کشوری که حرف یک مداح، از رئیس جمهور اهمیتش بیشتر است. باید به حال آن مردم و کشور گریست. نیروهای امنیتی باید با چنین اشخاصی برخورد محکم کنند. کجای دنیا این جوری هست.
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ناشناس| |
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
سعید| |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
والا رئیس جمهور میاد وزیر استیضاح شده رو میکنه رئیس بانک مرکزی ، آخرشم همیشه میگه نمیتوانیم کاری کنیم
ولی جنس اینا از اونایی که 100 و چند شب تو خیابون بودن فرق داره یه نگاه به قیافه ها شون بنداز خودت میفهمی
نگویید افراطی ها / نفوذهایی هستند که میخاهند وحددن صد روزه را ارام آرام سر ببرند و عده ای که از روی هیجان خدای ناکرده / کنترل و هدایت اختلاف دست دشمن است