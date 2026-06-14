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تعداد بازدید : 7860
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کد خبر:۱۳۷۹۱۹۰
کد خبر:۱۳۷۹۱۹۰
41392 بازدید
نظرات: ۳۸
نبض خبر

درخواست اعدام عباس عراقچی بابت توافق!

افراطی‌ها در واکنش به احتمال توافق ایران و آمریکا امشب در تجمع شبانه درخواست اعدام عباس عراقچی را با شعار «عراقچی بی‌غیرت اعدام باید گردد» مطرح کردند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا ویدیو اعدام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۵
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۳۸
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
272
64
پاسخ
عراقچی را بردارید ایشان سابقه خوبی ندارند یا ساده لو هستند یا ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
حتما میفرمایید جلیلی را جای ایشان بکذارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خدا به ایران رحم کن. هرچه اسرائیل نتونست خراب کنه تندروها دارن خراب میکنن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
باشه جلیلی رو جاش بذاریم ایران ۲۰ سال دیگه تو جنگ و محاصره و تحریم باشه چطوره
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اینها از جایی خط می گیرند ناخودآگاه در زمین اسرائیل بازی می کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نه اینکه جلیلی نبوده ایران رفع تحریم و جنگ شده، حالا خوبه یکی پیدا کردین تقصیرها گردنش بندازین
نادر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تندرو ها خواسته یا ناخواسته در خط اسرائیل قرار گرفته اند.متاسفانه اینها با کمال تکبر فکر می‌کنند خط کش حق باطل اینها هستند وبقیه مرخصید. فقط باید پناه ببریم از صدمات اینها به ملت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
148
35
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
47
292
پاسخ
انشالله رهبری جدید بساط تندروها را جمع خواهد کرد
MostafaFaraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
143
پاسخ
داستان اون اتوبوسی که مسافرها آمده حرکت هستند راننده نبود همه به یه بنده خدایی میگن آقا بوق بزن راننده بیاد بوق بزن خسته شدیم دیر شده طرف بوق میزنه راننده میاد عصبی میگه کی بوق زد تا نگیدپیاده نشه حرکت نمیکنم بنده خدا هم سکوت کرده بود همه جمیعا میگن آقا بگو کار تو بوده برو پایین راننده حرکت کنه دیرمون شد کار داریم.
پاسخ ها
مرضیه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
داستان جالبی بود برای ما هم اتفاق افتاده تجربه اش به شکل دیگه ای داشتم
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
50
27
پاسخ
یه مقدار کوتاه بیاید به این رحم کنید.100%مقصر نبوده
پرویز
|
Switzerland
|
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
24
313
پاسخ
در کشوری که حرف یک مداح، از رئیس جمهور اهمیتش بیشتر است. باید به حال آن مردم و کشور گریست. نیروهای امنیتی باید با چنین اشخاصی برخورد محکم کنند. کجای دنیا این جوری هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
منظورتان دکتر حدادیان استاد تمام دانشگاه تهران می‌فرمایید.
سعید
| Romania |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
استاد تمام ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
استاد تمام، پرو فسور ، دانشمند، محقق هر چی باشه مهم اینه که وزیر امور خارجه نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کجا اونوقت بیشتر اهمیت دادن؟؟
والا رئیس جمهور میاد وزیر استیضاح شده رو میکنه رئیس بانک مرکزی ، آخرشم همیشه میگه نمیتوانیم کاری کنیم
ناشناس
|
Denmark
|
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
47
پاسخ
معلوم نیست دادستان کجا است . چرا گزینشی عمل می کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
10
41
پاسخ
ولی جنس اینا از اونایی که 100 و چند شب تو خیابون بودن فرق داره یه نگاه به قیافه ها شون بنداز خودت میفهمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
11
44
پاسخ
نگویید افراطی ها / نفوذهایی هستند که میخاهند وحددن صد روزه را ارام آرام سر ببرند و عده ای که از روی هیجان خدای ناکرده / کنترل و هدایت اختلاف دست دشمن است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
70
پاسخ
50نفرم نیستند.
خداقوت به همه دلاور مردان میدان نظامی و میدان دیپلماسی.
از طرف 90 میلیون ایرانی وطن دوست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شما از طرف خودت نظر بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
از طرف همه ما ایرانیهای وطن دوست نظر داده
درود بر شما
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