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کد خبر:۱۳۷۹۱۸۵
کد خبر:۱۳۷۹۱۸۵
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نبض خبر

تصاویر حمله کماندوهای انگلیس به ابر نفتکش روس

کماندوهای نیروی دریایی سلطنتی با پشتیبانی ناوهای جنگی اچ‌ام‌اس ساترلند، اچ‌ام‌اس لدبری و گروه هوایی دریایی نیروی دریایی سلطنتی، کشتی ناوگان سایه روسیه ام‌وی اسمیرتوس را در کانال مانش رهگیری و توقیف کردند. تفنگداران دریایی سلطنتی در عملیاتی پیش از طلوع آفتاب در کانال مانش، به سرعت به کشتی ام‌وی اسمیرتوس - یک نفتکش افراماکس روسی تحریم‌شده که حامل حدود ۱۰۱۴۰۰ تن نفت خام اورال بود - حمله کردند. این اولین باری است که بریتانیا به طور فیزیکی وارد یک نفتکش ناوگان سایه در آب‌های خود شده و آن را توقیف می‌کند.
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نبض خبر کماندوهای انگلیس ویدیو توقیف نفتکش روسیه تحریم های روسیه حمله به نفتکش
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