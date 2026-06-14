نبض خبر
تصاویر حمله کماندوهای انگلیس به ابر نفتکش روس
کماندوهای نیروی دریایی سلطنتی با پشتیبانی ناوهای جنگی اچاماس ساترلند، اچاماس لدبری و گروه هوایی دریایی نیروی دریایی سلطنتی، کشتی ناوگان سایه روسیه اموی اسمیرتوس را در کانال مانش رهگیری و توقیف کردند. تفنگداران دریایی سلطنتی در عملیاتی پیش از طلوع آفتاب در کانال مانش، به سرعت به کشتی اموی اسمیرتوس - یک نفتکش افراماکس روسی تحریمشده که حامل حدود ۱۰۱۴۰۰ تن نفت خام اورال بود - حمله کردند. این اولین باری است که بریتانیا به طور فیزیکی وارد یک نفتکش ناوگان سایه در آبهای خود شده و آن را توقیف میکند.
گزارش خطا
پسندها:
۰