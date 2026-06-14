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لحظه فرود مرگبار هواپیمای نیروی هوایی هند
تصاویر دوربینهای مداربسته از لحظه سقوط هواپیمای ترابری An-32 نیروی هوایی هند را هنگام فرود در پایگاه هوایی جورهات (Jorhat) در ایالت آسام در روز شنبه را میبینید. در این سانحه پنج نفر از پرسنل نظامی جان خود را از دست دادهاند. در این ویدیو دیده میشود که نقص فنی در یکی از موتورهای هواپیما باعث انحراف آن از باند فرود شده و در ادامه هواپیما دچار آتشسوزی میشود.
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برچسبها:نبض خبر سقوط هواپیما هند نیروی هوایی هند سوانح هوایی ویدیو
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