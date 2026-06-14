En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1498
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۱۸۲
کد خبر:۱۳۷۹۱۸۲
2459 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

لحظه فرود مرگبار هواپیمای نیروی هوایی هند

تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه سقوط هواپیمای ترابری An-32 نیروی هوایی هند را هنگام فرود در پایگاه هوایی جورهات (Jorhat) در ایالت آسام در روز شنبه را می‌بینید. در این سانحه پنج نفر از پرسنل نظامی جان خود را از دست داده‌اند. در این ویدیو دیده می‌شود که نقص فنی در یکی از موتورهای هواپیما باعث انحراف آن از باند فرود شده و در ادامه هواپیما دچار آتش‌سوزی می‌شود.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سقوط هواپیما هند نیروی هوایی هند سوانح هوایی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تلگرام در این کشور مسدود شد
سقوط وحشتناک هواپیمای اطفای حریق
لحظه سقوط هواپیما و بیرون پریدن مسافرین!
سقوط هواپیمای مسافربری در قزاقستان
آواز آقای خواننده در هواپیما برای کاهش استرس مسافران
کولاک در هیمالیا جان ۹ کوهنورد را گرفت
لحظات سقوط هواپیمای هند با 241 کشته و یک زنده!
لحظات سقوط مرگبار یک هواپیمای جت
لحظه کشیدن شدن مرگبار یک مرد به درون موتور هواپیما
لحظات ترسناک از کار افتادن موتور ایرباس A320
سوانح هوایی در ایران تا پایان سال ١٣٩۵
لحظه آتش گرفتن بوئینگ 767 در آسمان
لحظه سقوط هواپیمای مسافربری روی سر کامیون باری!
تصاویر هواپیمای ایرانی پس از برخورد پرنده
توجیهات جالب برای تعطیل نکردن شهادت آیت الله رئیسی
لحظه سقوط مرگبار هواپیمای مسافربری با 62 سرنشین
لحظات فرود هواپیمای موتورسوخته در کیش
لحظه سقوط و انفجار وحشتناک هواپیمای عظیم در کنتاکی
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
سقوط هواپیمای ارتش هند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
2
پاسخ
عملکرد تیم آتش نشانی افتضاح ! حضور در صحنه ، یک دقیقه و چهل ثانیه پس از انفجار !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
3
پاسخ
این هندیا فقط تو فیلمهاشون همه اسپایدرمن و تارزان هستن. در عمل افتضاح. اتش نشانیشون مسوول مرگ این 5 نظامی کشته شده هست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...