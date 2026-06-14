عکس: تداوم تولید تایر با تلاش کارگران

تولید داخلی، نه تنها عامل ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای جامعه، بلکه سپر دفاعی اقتصاد در برابر بحران‌ها و فشارهای بین‌المللی است. با توجه به شرایط حساس ناشی از تهاجم دشمن به کشور، حفظ استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به یک ضرورت ملی تبدیل شده است تا از اختلال در زنجیره تأمین و بازار جلوگیری شود. در جریان تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونی به ایران عزیز و شرایط خاص حاکم بر کشور، اهمیت تداوم فعالیت تولیدی بیش از پیش نمایان شد. در چنین شرایطی، توقف تولید می‌تواند زنجیره تأمین کالاها و خدمات را دچار اختلال کند و آثار گسترده‌ای بر بازار و زندگی مردم بگذارد. در همین حال، کارگران، متخصصان و مدیران صنعتی با احساس مسئولیت ملی تلاش کردند تولید بدون وقفه ادامه یابد و نیازهای کشور تأمین شود. این تلاش جمعی نشان‌دهنده جایگاه مهم نیروی انسانی در حفظ پایداری اقتصاد کشور است. در این میان، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور، حمایت از تولید و توسعه ظرفیت‌های صنعتی را در اولویت قرار داده است. بر همین اساس، واحدهای صنعتی وابسته به این مجموعه حتی در شرایط دشوار نیز فعالیت خود را ادامه داده‌اند تا از بروز کمبود در بازار جلوگیری شود. در این چارچوب، کارخانه‌های لاستیک سازی و صنعت تایر نیز با اتکا به تلاش کارگران و نیروهای متخصص خود توانستند روند تولید را در شرایط حساس حفظ کرده و در تأمین بخشی از نیاز کشور نقش‌آفرین باشند.