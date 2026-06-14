هشدار مقام ارشد امنیتی ایران پس از تجاوز اسرائیل

پس از حمله امروز اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت و ترور یکی از فرماندهان حزب الله لبنان، محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ‏«پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است... وحدت میدان‌ها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است... ‏لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد...»