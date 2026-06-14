En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2766
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۱۶۷
کد خبر:۱۳۷۹۱۶۷
27178 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

هشدار مقام ارشد امنیتی ایران پس از تجاوز اسرائیل

پس از حمله امروز اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت و ترور یکی از فرماندهان حزب الله لبنان، محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ‏«پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است... وحدت میدان‌ها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است... ‏لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد...»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمدباقر قالیباف ویدیو حمله اسرائیل به لبنان حمله ایران به اسرائیل محمدباقر ذوالقدر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
15
9
پاسخ
در دام نتانیاهو نیفتید،جواب ندید، از ترامپ پنج میلیارد دلار بیشتر بگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
10
13
پاسخ
این همان چیزی است که امام خمینی برای اولین بار مطرح کرد و اکنون تحقق یافته است وحدت جبهه ها، اگر آمریکا در مقابل یک کشور مسلمان بزرگ و قوی است ولی در مقابل چندین کشور مسلمان که روی هم رفته از لحاظ قدرت هم تراز آن خواهند بود کاری از پیش نخواهد برد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
4
پاسخ
احه چرا؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
14
18
پاسخ
بزنید با توکل بر خدا و حضرت زهرا سلام الله علیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
14
13
پاسخ
حمله نکنید.
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
9
14
پاسخ
کار درست اینه که جواب داده بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
8
15
پاسخ
شما بزنین اونا هم میان دوباره یه پالایشگاه یا پتروشیمی یا نیروگاه رو میزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
18
پاسخ
آیا این حملات بازدارندگی ایجاد میکنه؟ فکر میکنم جواب مشخصه ، بهتره به فکر بازدارندگی بهتری باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
7
18
پاسخ
بسه آقا تمومش کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
19
پاسخ
چرا دفعات قبل ادب نشدند؟؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...