نبض خبر
هشدار مقام ارشد امنیتی ایران پس از تجاوز اسرائیل
پس از حمله امروز اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت و ترور یکی از فرماندهان حزب الله لبنان، محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: «پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است... وحدت میدانها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است... لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد...»
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برچسبها:نبض خبر محمدباقر قالیباف ویدیو حمله اسرائیل به لبنان حمله ایران به اسرائیل محمدباقر ذوالقدر
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در دام نتانیاهو نیفتید،جواب ندید، از ترامپ پنج میلیارد دلار بیشتر بگیرید
این همان چیزی است که امام خمینی برای اولین بار مطرح کرد و اکنون تحقق یافته است وحدت جبهه ها، اگر آمریکا در مقابل یک کشور مسلمان بزرگ و قوی است ولی در مقابل چندین کشور مسلمان که روی هم رفته از لحاظ قدرت هم تراز آن خواهند بود کاری از پیش نخواهد برد.
شما بزنین اونا هم میان دوباره یه پالایشگاه یا پتروشیمی یا نیروگاه رو میزنن
آیا این حملات بازدارندگی ایجاد میکنه؟ فکر میکنم جواب مشخصه ، بهتره به فکر بازدارندگی بهتری باشیم