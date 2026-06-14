حمله قریب الوقوع به اسرائیل در پاسخ به تجاوز امروز

پس از حمله امروز اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت و ترور یکی از فرماندهان حزب الله لبنان که به منزله عبور از خط قرمز ایران بود، ایران حالا قصد ادب کردن صهیونیست‌ها را دارد. در همین زمینه محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ‏«پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است... وحدت میدان‌ها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است... ‏لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد...» با این اوصاف حمله به اسرائیل قریب الوقوع است.