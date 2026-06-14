En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1704
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۱۶۷
کد خبر:۱۳۷۹۱۶۷
20299 بازدید
نبض خبر

حمله قریب الوقوع به اسرائیل در پاسخ به تجاوز امروز

پس از حمله امروز اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت و ترور یکی از فرماندهان حزب الله لبنان که به منزله عبور از خط قرمز ایران بود، ایران حالا قصد ادب کردن صهیونیست‌ها را دارد. در همین زمینه محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ‏«پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است... وحدت میدان‌ها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است... ‏لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد...» با این اوصاف حمله به اسرائیل قریب الوقوع است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمدباقر قالیباف ویدیو حمله اسرائیل به لبنان حمله ایران به اسرائیل محمدباقر ذوالقدر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...