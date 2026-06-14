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ترامپ در تماس با نتانیاهو: داری چه غلطی میکنی؟! / ایران پاسخ ندهد! + زیرنویس
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که پس از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت با نتانیاهو تماس گرفته و به او گفته: «داری چه غلطی میکند؟» و با خشم نسبت به تلاش نتانیاهو برای کارشکنی در توافق ایران و آمریکا اعتراض کرده است. ترامپ مدعی شد در چند ساعت آینده توافق ایران و آمریکا امضا میشود و از ایران خواسته پاسخ حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت را ندهد! با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر حمله اسرائیل به بیروت ویدیو نقض آتش بس بنیامین نتانیاهو دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
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