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کد خبر: ۱۳۷۹۱۴۶
بازدید: ۹۸۳

عکس: نشست صمیمی رئیس‌جمهور با مدیران رسانه‌ها

دکتر مسعود پزشکیان در نشست و گفت‌وگوی صمیمی با جمعی از مدیران رسانه‌های کشور، ضمن تشریح رویکردها و اقدامات دولت در مدیریت شرایط ناشی از جنگ و تحولات پس از آن، مهم‌ترین اولویت‌های کشور در مقطع کنونی را حفظ انسجام ملی، ارتقای تاب‌آوری کشور، بهبود معیشت مردم، حمایت از تولید و صنعت، تقویت روابط با کشورهای همسایه، پشتیبانی از نیروهای مسلح و پیگیری مذاکرات در چارچوب سیاست‌های کلان نظام برشمرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دکترمسعودپزشکیان رسانه مدیران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.