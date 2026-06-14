عکس: نشست صمیمی رئیس‌جمهور با مدیران رسانه‌ها

دکتر مسعود پزشکیان در نشست و گفت‌وگوی صمیمی با جمعی از مدیران رسانه‌های کشور، ضمن تشریح رویکردها و اقدامات دولت در مدیریت شرایط ناشی از جنگ و تحولات پس از آن، مهم‌ترین اولویت‌های کشور در مقطع کنونی را حفظ انسجام ملی، ارتقای تاب‌آوری کشور، بهبود معیشت مردم، حمایت از تولید و صنعت، تقویت روابط با کشورهای همسایه، پشتیبانی از نیروهای مسلح و پیگیری مذاکرات در چارچوب سیاست‌های کلان نظام برشمرد.