عکس: نشست صمیمی رئیسجمهور با مدیران رسانهها
دکتر مسعود پزشکیان در نشست و گفتوگوی صمیمی با جمعی از مدیران رسانههای کشور، ضمن تشریح رویکردها و اقدامات دولت در مدیریت شرایط ناشی از جنگ و تحولات پس از آن، مهمترین اولویتهای کشور در مقطع کنونی را حفظ انسجام ملی، ارتقای تابآوری کشور، بهبود معیشت مردم، حمایت از تولید و صنعت، تقویت روابط با کشورهای همسایه، پشتیبانی از نیروهای مسلح و پیگیری مذاکرات در چارچوب سیاستهای کلان نظام برشمرد.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:عکس خبری دکترمسعودپزشکیان رسانه مدیران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.