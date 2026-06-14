دستگیری جاسوس رژیم اسرائیل در ایلام

فردی با هویت «علی.ح» که با یک سرپل وابسته به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و قصد نفوذ به مراکز داده و سامانه‌های حساس کشور را داشت، در استان ایلام دستگیر شد.

به گزارش تابناک، کانال خبری پلیس روز یکشنبه اعلام کرد: بر پایه اطلاعیه وزارت اطلاعات، متهم با هدف انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به دشمن فعالیت می‌کرد که پیش از هرگونه اقدام، شناسایی و بازداشت شد.

بر پایه این گزارش، از محل اختفای وی یک دستگاه ماهواره استارلینک، فتیله انفجاری، تجهیزات الکترونیکی با کاربردهای دوگانه و دیگر اقلام مرتبط کشف و ضبط شده است.

کانال خبری پلیس نوشت که وزارت اطلاعات اعلام کرده این عملیات با رصد اطلاعاتی و اقدام‌های پیشگیرانه سربازان گمنام امام زمان(عج) انجام شده است.