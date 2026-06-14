10 ویدیو از حمله اسرائیل به ضاحیه و ترور فرمانده حزب الله

جنگنده‌های رژیم اسرائیل در یک نقض آتش بس تازه، با حمله به یک ساختمان در ضاحیه بیروت که به ادعای صهیونیست‌ها یکی از مقرهای حزب الله لبنان بوده، علی الحاج معاون هماهنگی و ارتباطات امنیتی حزب الله را به شهادت رسانده‌اند. در این حمله هواگردهای صیهونیستی به جنوب بیروت، چهار موشک هدایت دقیق استفاده شده و به همین دلیل ساختمان فرونریخته و طبقه زنی (دو طبقه) شده است. لحظات حمله اسرائیل و شدت ویرانی را با این توضیح می‌بینید که با توجه به عبور از خط قرمز ایران، قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرده این حمله بی‌پاسخ نخواهد ماند.