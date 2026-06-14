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کد خبر: ۱۳۷۹۱۱۵
بازدید: ۱۲۱۷

عکس: حملات نظامی جدید ارتش اسرائیل به ضاحیه بیروت

دفتر نخست‌وزیر و وزارت جنگ اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از انجام حملات نظامی به مناطقی در ضاحیه بیروت خبر دادند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و جزئیات دقیقی از ابعاد خسارات و تلفات احتمالی این واقعه هنوز منتشر نشده است.

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برچسب‌ها:
تک عکس حملات نظامی ارتش اسرائیل ضاحیه بیروت
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.