عکس: حملات نظامی جدید ارتش اسرائیل به ضاحیه بیروت
دفتر نخستوزیر و وزارت جنگ اسرائیل با انتشار بیانیهای مشترک، از انجام حملات نظامی به مناطقی در ضاحیه بیروت خبر دادند. این حملات در حالی صورت میگیرد که تنشها در منطقه افزایش یافته و جزئیات دقیقی از ابعاد خسارات و تلفات احتمالی این واقعه هنوز منتشر نشده است.
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برچسبها:تک عکس حملات نظامی ارتش اسرائیل ضاحیه بیروت
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