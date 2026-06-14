جزئیات وام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان از تیرماه خبر داد؛ تسهیلاتی که با کارمزد ۴ درصد به ۳۴۰ هزار نفر پرداخت خواهد شد.
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری با اشاره به انعقاد تفاهمنامه جدید این سازمان با بانک رفاه کارگران برای افزایش اعتبار و ظرفیت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان، گفت: طی این تفاهمنامه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرضالحسنه ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
وی افزود: نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق مستمریبگیران عزیز است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: ثبتنام متقاضیان از تیرماه آغاز و از طریق کانونهای بازنشستگی استانها و شهرها انجام میشود و در طول سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
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