نبض خبر
ویدیوی حمید رسایی با زیرنویس عبری در رسانه اسرائیلی
رسانه اسرائیلی «اخبار ۳۰۱ جهان عرب | חדשות 301 העולם הערבי» با استقبال از صحبتهای حمید رسایی نوشته است: «חמיד רסאי, אימם ופוליטיקאי קיצוני המקורב למשטר האייתוללות, בהפגנת רחוב באיראן אתמול: "ההפגנות ברחוב יסתיימו רק עם מחיקת ישראל מעל פני כדור הארץ" / حمید رسایی، یک سیاستمدار افراطی نزدیک به رژیم آیتاللهها، در یک تظاهرات خیابانی دیروز در ایران: تظاهرات خیابانی تنها با محو اسرائیل از روی زمین پایان خواهد یافت» ویدیوی صحبتهای رسایی درباره مخالفت با توافق ایران و آمریکا که توسط صهیونیستها به عبری زیرنویس شده را میبینید و میشنوید.
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