نبض خبر
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در میآورند / کسی کج برود دمش را میچینیم
سعید حدادیان مداح اهل بیت در تجمع شبانه مردم در میدان صادقیه تهران در مواجهه با مخالفین توافق ایران و آمریکا گفت: «مردم دمار از روزگارتان در میآورند. از دست دادن نداریم. ما آنچه را که داشتیم و میخواستیم از دست ندهیم، رهبرمان بود؛ بعد از آن اگر کسی کج برود دمش را میچینیم. اصلا کشته شویم. آقایان؛ اگر خدای ناکرده خون رهبر پایمال شود، پایمالتان میکنیم... مرگ بر کسی که گفته خون خواهی و اینا نباشد؛ غلط کرده ما خونخواه رهبرمان هستیم...» اظهارات حدادیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر سعید حدادیان مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا خونخواهی ترور رهبر انقلاب اعتراض
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غیر قابل انتشار: ۵۱
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۶۷
اقای حدادیان. تو چکاره ای از طرف 90 میلیون حکم صادر می کنی؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
احمد| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
این قدر از اسم مردم سوء استفاده نکنید.
مردم همان هایی بودند که به پزشکیان رای دادند.
مردم همان هایی بودند که به پزشکیان رای دادند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کدام مردم؟
مردم تابع تصمیمات شورای امنیت ملی هستند.حرف یک مداح نظر شخصی است. پشیزی ارزش و اهمیت ندارد.
مردم تابع تصمیمات شورای امنیت ملی هستند.حرف یک مداح نظر شخصی است. پشیزی ارزش و اهمیت ندارد.
آقای حدادیان . این توافق در بالاترین سطح کشور تایید شده ؛ شما کاسه داغ تر از آش شدید البته داره بساط شماها جمع میشه المتدم لهم مارق یعنی آن هایی که از پیامبر هم پیشی می گرفتند نابود شدند