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کد خبر:۱۳۷۹۰۹۷
کد خبر:۱۳۷۹۰۹۷
31371 بازدید
نظرات: ۶۷
نبض خبر

اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم

سعید حدادیان مداح اهل بیت در تجمع شبانه مردم در میدان صادقیه تهران در مواجهه با مخالفین توافق ایران و آمریکا گفت: «مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند. از دست دادن نداریم. ما آنچه را که داشتیم و می‌خواستیم از دست ندهیم، رهبرمان بود؛ بعد از آن اگر کسی کج برود دمش را می‌چینیم. اصلا کشته شویم. آقایان؛ اگر خدای ناکرده خون رهبر پایمال شود، پایمالتان می‌کنیم... مرگ بر کسی که گفته خون خواهی و اینا نباشد؛ غلط کرده ما خونخواه رهبرمان هستیم...» اظهارات حدادیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر سعید حدادیان مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا خونخواهی ترور رهبر انقلاب اعتراض
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۱
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۶۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
203
پاسخ
اقای حدادیان. تو چکاره ای از طرف 90 میلیون حکم صادر می کنی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مداح ها در ایران چه ارزش افزوده ای ایجاد می‌کنند که احساس قدرت میکنند ، مملکت به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد مخصوصا در صدا و سیما
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
این توافق چیزی است همه اش براساس قانون بین الملل که خودغربی ها بنیانگذارآن هستندحق ذاتی جمهوری اسلامی است اماسوال این است که تکلیف جنایت های آمریکاواسرائیل جنایت مدرسه میناب وجنایت به شهادت رساندن رهبروقائد امت اسلامی چه می شود یعنی باتوافق قراراست این خون های به ناحق ریخته پایمال شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
14
163
پاسخ
این قدر از اسم مردم سوء استفاده نکنید.
مردم همان هایی بودند که به پزشکیان رای دادند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اصلاح طلب پزشکیانی - قیمت خونه در دو سال 6 برابر و دلار 3 برابر شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
22
پاسخ
حالا چه میشه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
10
15
پاسخ
هوشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
10
145
پاسخ
کدام مردم؟
مردم تابع تصمیمات شورای امنیت ملی هستند.حرف یک مداح نظر شخصی است. پشیزی ارزش و اهمیت ندارد.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
7
136
پاسخ
آقای حدادیان . این توافق در بالاترین سطح کشور تایید شده ؛ شما کاسه داغ تر از آش شدید البته داره بساط شماها جمع میشه المتدم لهم مارق یعنی آن هایی که از پیامبر هم پیشی می گرفتند نابود شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
7
146
پاسخ
هر چی شکم سیره شده سخنران .ملتم نمیفهمن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
37
20
پاسخ
مجدد بریم طلا و دلار بخریم که مملکت داره به لیبی تبدیل میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
33
پاسخ
یاد جنگهای جهانی قبل افتادم ،همه چی از یک چیز عادی شروع میشه1
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
23
1
پاسخ
در مواجهه نبود. تیتر خلاف متن و واقعه هست.
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