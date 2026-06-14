سعید حدادیان مداح اهل بیت در تجمع شبانه مردم در میدان صادقیه تهران در مواجهه با مخالفین توافق ایران و آمریکا گفت: «مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند. از دست دادن نداریم. ما آنچه را که داشتیم و می‌خواستیم از دست ندهیم، رهبرمان بود؛ بعد از آن اگر کسی کج برود دمش را می‌چینیم. اصلا کشته شویم. آقایان؛ اگر خدای ناکرده خون رهبر پایمال شود، پایمالتان می‌کنیم... مرگ بر کسی که گفته خون خواهی و اینا نباشد؛ غلط کرده ما خونخواه رهبرمان هستیم...» اظهارات حدادیان را می‌بینید و می‌شنوید.