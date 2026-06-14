عکس: نشست مشترک وزارت نیرو و دفاع برای بهینه سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور

نشست هماهنگی و بررسی الگوی مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت نیرو در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های کشور، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، وزیر نیرو، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد.