صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۹۰۸۱
بازدید: ۱۱۴۷

عکس: نشست مشترک وزارت نیرو و دفاع برای بهینه سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور

نشست هماهنگی و بررسی الگوی مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت نیرو در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های کشور، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، وزیر نیرو، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری دکترمسعود پزشکیان رئیس جمهور انرژی
اخبار مرتبط

نشست مدیران رسانه‌ها با رئیس‌جمهور
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.