عکس: نشست مشترک وزارت نیرو و دفاع برای بهینه سازی مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور
نشست هماهنگی و بررسی الگوی مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت نیرو در اجرای برنامههای مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهرهوری نیروگاههای کشور، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، وزیر نیرو، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد.
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برچسبها:عکس خبری دکترمسعود پزشکیان رئیس جمهور انرژی
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