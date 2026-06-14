نبض خبر
استقبال کانال 12 اسرائیل از ویدیوی استعفای قالیباف و عراقچی
ویدیویی که عدهای بابت توافق احتمالی ایران و آمریکا خواستار استعفای قالیباف و عراقچی شدهاند با استقبال کانال 12 اسرائیل مواجه شده است. این ویدیو و ذوق صهیونیستها از این جماعتی که استادانه پازل دشمن را تکمیل میکنند، میبینید.
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برچسبها:نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا محمدباقر قالیباف عباس عراقچی تظاهرات سوپرانقلابی کانال 12 اسرائیل
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اینها دقیقا خود خوارج هستند
البته تحریک کنندگان آنها باید بازخواست شوند
البته تحریک کنندگان آنها باید بازخواست شوند