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تعداد بازدید : 2826
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کد خبر:۱۳۷۹۰۷۹
کد خبر:۱۳۷۹۰۷۹
7364 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

استقبال کانال 12 اسرائیل از ویدیوی استعفای قالیباف و عراقچی

ویدیویی که عده‌ای بابت توافق احتمالی ایران و آمریکا خواستار استعفای قالیباف و عراقچی شده‌اند با استقبال کانال 12 اسرائیل مواجه شده است. این ویدیو و ذوق صهیونیست‌ها از این جماعتی که استادانه پازل دشمن را تکمیل می‌کنند، می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا محمدباقر قالیباف عباس عراقچی تظاهرات سوپرانقلابی کانال 12 اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
68
پاسخ
ضاحیه رو داره میزنه تا جلوی توافق رو بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
11
58
پاسخ
اصحاب خوارج
واقع بین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
8
62
پاسخ
دشمن دانا بلندت میکند
بر زمینت میزند نادان دوست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
14
60
پاسخ
اینها دقیقا خود خوارج هستند
البته تحریک کنندگان آنها باید بازخواست شوند
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
56
پاسخ
افرادی که از رهبر هم جلوتر میزنند و چنین تقاضایی رو دارند حیف است در داخل کشور بمانند همگی باید به جنوب لبنان اعزام شوند. اما بقیه مردم پشت سر رهبری در داخل کشور خواهیم ماند
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