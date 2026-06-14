استقبال کانال 12 اسرائیل از ویدیوی استعفای قالیباف و عراقچی

ویدیویی که عده‌ای بابت توافق احتمالی ایران و آمریکا خواستار استعفای قالیباف و عراقچی شده‌اند با استقبال کانال 12 اسرائیل مواجه شده است. این ویدیو و ذوق صهیونیست‌ها از این جماعتی که استادانه پازل دشمن را تکمیل می‌کنند، می‌بینید.