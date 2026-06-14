صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۹۰۶۱
بازدید: ۱۵۸۷

عکس: جشن قهرمانی نیکس؛ از اشک شوق تا هرج‌ومرج در خیابان‌های نیویورک

پس از نیم‌قرن انتظار، شهر نیویورک سرانجام به رنگ آبی و نارنجی درآمد. شنبه‌شب، میدان مرکزی منهتن کانونِ شادی وصف‌ناپذیر هوادارانی بود که به خیابان‌ها ریختند تا اولین قهرمانی نیویورک نیکس در لیگ NBA پس از سال ۱۹۷۳ را جشن بگیرند. نگاهی داریم به تصاویرِ این شبِ به‌یادماندنی.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس ورزشی جشن قهرمانی نیکس نیویورک NBA
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.