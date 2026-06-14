عکس: جشن قهرمانی نیکس؛ از اشک شوق تا هرج‌ومرج در خیابان‌های نیویورک

پس از نیم‌قرن انتظار، شهر نیویورک سرانجام به رنگ آبی و نارنجی درآمد. شنبه‌شب، میدان مرکزی منهتن کانونِ شادی وصف‌ناپذیر هوادارانی بود که به خیابان‌ها ریختند تا اولین قهرمانی نیویورک نیکس در لیگ NBA پس از سال ۱۹۷۳ را جشن بگیرند. نگاهی داریم به تصاویرِ این شبِ به‌یادماندنی.