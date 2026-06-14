نبض خبر
در کانالهای اسرائیل: مرگ بر عراقچی بیشرف نفوذی
صهیونیستها در حال استقبال از «شعار مرگ بر عراقچی بیشرف نفوذی» جماعت افراطی علیه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هستند. لحظات زیبای تکمیل پازل دشمن را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو عباس عراقچی تجمع توافق ایران و آمریکا
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غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۱۵
مذاکره با دشمن و قاتل برای بار چندم اشتباه و خیانت است و کج فهمی این شخص
جنگ تا پیروزی و انتقام شهدا - مذاکره مساوی با خیانت به مردم
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ناشناس| |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
این جماعت فهمیده یا نفهمیده در زمین اسرائیل بازی می کنند.
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ناشناس| |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ناشناس| |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
این جماعت دانسته دارند این کار رو انجام میدند
اینها ناخواسته به سرباز دشمن تبدیل شده اند
مگر مجوز تجمع داشتند
قطعا نداشتند، پس چرا برخورد نمیشه با آنها
بی قانونی رواج پیدا کنه هیچ کس در امان نیست و مملکت به آشوب کشیده میشه
مگر مجوز تجمع داشتند
قطعا نداشتند، پس چرا برخورد نمیشه با آنها
بی قانونی رواج پیدا کنه هیچ کس در امان نیست و مملکت به آشوب کشیده میشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ما از هر دو سمت داریم ضربه می خوریم. عده ای راحت طلب، خودتحقیر و بیزار از مقاومت، عده ای هم افراطی با توهم نقوذی که نمی دونن برای کشور، وزیر امور خارجه تصمیم نمی گیره.
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ناشناس| |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
خواس مردم و مسولان باشد دشمنان سوراخ دعا را پیدا کردند برای اختلاف افکنی