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تعداد بازدید : 2155
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کد خبر:۱۳۷۹۰۵۸
کد خبر:۱۳۷۹۰۵۸
4333 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

در کانال‌های اسرائیل: مرگ بر عراقچی بی‌شرف نفوذی

صهیونیست‌ها در حال استقبال از «شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف نفوذی» جماعت افراطی علیه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هستند. لحظات زیبای تکمیل پازل دشمن را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو عباس عراقچی تجمع توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۱۵
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
85
34
پاسخ
مذاکره با دشمن و قاتل برای بار چندم اشتباه و خیانت است و کج فهمی این شخص
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
88
30
پاسخ
جنگ تا پیروزی و انتقام شهدا - مذاکره مساوی با خیانت به مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
لطفا از طرف مردم صحبت نکنید. نظر شخصی شما اینه
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
97
پاسخ
این جماعت فهمیده یا نفهمیده در زمین اسرائیل بازی می کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
جالبه که به جماعتی که در مقابل دشمن و جاسوسهای خائن ایستادن ، انگ بازی در زمین دشمن میزنین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
آقا حمید

این جماعت دانسته دارند این کار رو انجام میدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
36
پاسخ
با مردم صادق باشین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
15
75
پاسخ
اینها ناخواسته به سرباز دشمن تبدیل شده اند
مگر مجوز تجمع داشتند
قطعا نداشتند، پس چرا برخورد نمیشه با آنها
بی قانونی رواج پیدا کنه هیچ کس در امان نیست و مملکت به آشوب کشیده میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اتفاقا بسیار هم دانسته دارند انحام میدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
5
29
پاسخ
ما از هر دو سمت داریم ضربه می خوریم. عده ای راحت طلب، خودتحقیر و بیزار از مقاومت، عده ای هم افراطی با توهم نقوذی که نمی دونن برای کشور، وزیر امور خارجه تصمیم نمی گیره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
هر کسی مخالف شما باشه یه انگ بهش میچسبونید
ناشناس
|
Spain
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
27
پاسخ
دادستان کجا است . چرا بعضی وقتها نیست ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
22
پاسخ
خواس مردم و مسولان باشد دشمنان سوراخ دعا را پیدا کردند برای اختلاف افکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
44
پاسخ
همین جماعت رو بفرستید برای جنگ. چرا مردم و کشور رو در خطر نابودی قرار میدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
دلتون خوشه که تصور می کنید با صلح شر آمریکا و اسرایی ل از سر ما کم میشه
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