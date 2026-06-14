ژنرال محند الصمادی تحلیلگر نظامی و استراتژیک گفت: «ایران به هیچ‌وجه با...

کانال‌های خبر اسرائیل به شدت از تجمعات حمله به مذاکره کنندگان ایران و...

به‌رغم تلاش دولت ترامپ برای توقف اجرای حکم، نام او بر اساس رأی دادگاه از...