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تعداد بازدید : 5446
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کد خبر:۱۳۷۹۰۴۸
کد خبر:۱۳۷۹۰۴۸
27240 بازدید
نظرات: ۲۵
نبض خبر

از تهران با زیرنویس عبری: تهدید ترور قالیباف و عراقچی!

کانال‌های خبر اسرائیل به شدت از تجمعات حمله به مذاکره کنندگان ایران و توافق ایران و آمریکا استقبال کردند و از آن ذوق زده هستند. در یکی از ویدیوها که صهیونیست‌ها با زیرنویس عبری در حال پخش هستند و ظاهراٌ در تجمع زنجان ثبت شده، حاضران تهدید به ترور مسئولین مذاکرات می‌کنند و می‌گویند: «اگر چیزی امضا شه، مسئول باید کشته شه!» این ویدیو را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو توافق ایران و آمریکا تظاهرات سوپرانقلابی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۴۷
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
20
180
پاسخ
یادتونه یک موقعی این جماعت هر کاری دلشون می خواست می کردند نه تنها کسی جلودارشون نبود بلکه جایزه و ترفیع هم می گرفتند؟ حالا هر چی کاشته بودین درو کنین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
7
97
پاسخ
تازه این یک شهر زنجان هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
114
30
پاسخ
بهتر اینجور میفهمن ما دنبال جنگیم دیگه جرات نمیکنن امتیار بیشتر بخوان. یادمه اولش میگفتن باید موشک هارو بدید همه چی رو بدید اما امروز جرات ندارن چنین چیزی رو مطرح کنن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
:)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
29
111
پاسخ
اینها نقش پیاده نظام دشمن را دارند بازی میکنند
واقعا چرا نمیفهمند که کشور نیاز به توافق داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
19
97
پاسخ
الان موقع اونه که رهبری ورود کنه ظاهرا بعضیا تا بهشون تحکم نشه حد خودشون را نمی شناسن
پاسخ ها
الف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بنظرتون رهبری ورود کنه، اینها ول میکنند؟ نه اینها لازم باشه، حرف رهبر هم گوش نمیدن. وگرنه کیه که نفهمه همه مذاکرات تحت نظر رهبری داره جلو میره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
20
87
پاسخ
جوری برخورد میکنند که انگار رهبر معظم انقلاب هیچ کاره است و تحت تأثیر فشار و القائات ، اینها شأن رهبری را هم پایین میآورند
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
66
28
پاسخ
ولی این دلیل نمیشه برای رد خسارت بار بودن توافق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اینها یا نفهم هستن یا خودشونو به نفهمی زدن. شما آگاهیتو ببر بالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
15
90
پاسخ
تمامی موارد با تائید رهبر , سپاه ، .... میباشد این جماعت خودشان را به نفهمی زده اند یا بازیگردان از آنان خواسته اینگونه رفتار کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
37
پاسخ
خدا به دادمان بعد اما برسد !!!!
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
12
64
پاسخ
این دقیقا همان هدفی هست که دشمن دنبال میکند
چیزی که در جنگ بدست نیاورد در مذاکره بدست بیاورد
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