از تهران با زیرنویس عبری: تهدید ترور قالیباف و عراقچی!

کانال‌های خبر اسرائیل به شدت از تجمعات حمله به مذاکره کنندگان ایران و توافق ایران و آمریکا استقبال کردند و از آن ذوق زده هستند. در یکی از ویدیوها که صهیونیست‌ها با زیرنویس عبری در حال پخش هستند و ظاهراٌ در تجمع زنجان ثبت شده، حاضران تهدید به ترور مسئولین مذاکرات می‌کنند و می‌گویند: «اگر چیزی امضا شه، مسئول باید کشته شه!» این ویدیو را می‌بینید.