نبض خبر
از تهران با زیرنویس عبری: تهدید ترور قالیباف و عراقچی!
کانالهای خبر اسرائیل به شدت از تجمعات حمله به مذاکره کنندگان ایران و توافق ایران و آمریکا استقبال کردند و از آن ذوق زده هستند. در یکی از ویدیوها که صهیونیستها با زیرنویس عبری در حال پخش هستند و ظاهراٌ در تجمع زنجان ثبت شده، حاضران تهدید به ترور مسئولین مذاکرات میکنند و میگویند: «اگر چیزی امضا شه، مسئول باید کشته شه!» این ویدیو را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو توافق ایران و آمریکا تظاهرات سوپرانقلابی
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انتشار یافته: ۲۵
یادتونه یک موقعی این جماعت هر کاری دلشون می خواست می کردند نه تنها کسی جلودارشون نبود بلکه جایزه و ترفیع هم می گرفتند؟ حالا هر چی کاشته بودین درو کنین
بهتر اینجور میفهمن ما دنبال جنگیم دیگه جرات نمیکنن امتیار بیشتر بخوان. یادمه اولش میگفتن باید موشک هارو بدید همه چی رو بدید اما امروز جرات ندارن چنین چیزی رو مطرح کنن.
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ناشناس| |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اینها نقش پیاده نظام دشمن را دارند بازی میکنند
واقعا چرا نمیفهمند که کشور نیاز به توافق داره
واقعا چرا نمیفهمند که کشور نیاز به توافق داره
الان موقع اونه که رهبری ورود کنه ظاهرا بعضیا تا بهشون تحکم نشه حد خودشون را نمی شناسن
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الف| |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
جوری برخورد میکنند که انگار رهبر معظم انقلاب هیچ کاره است و تحت تأثیر فشار و القائات ، اینها شأن رهبری را هم پایین میآورند
ولی این دلیل نمیشه برای رد خسارت بار بودن توافق
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ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تمامی موارد با تائید رهبر , سپاه ، .... میباشد این جماعت خودشان را به نفهمی زده اند یا بازیگردان از آنان خواسته اینگونه رفتار کنند