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تعرض کارگردان سینما به ۴ دختر

با شکایت دختر نوجوان، تحقیقات آغاز شد و در ادامه سه شکایت مشابه دیگر علیه کارگردان مورد نظر به پلیس رسید. با تکمیل تحقیقات، کارگردان ۵۰ ساله در خانه ویلایی‌اش در شمال شهر به اتهام تجاوز به ۴ دختر بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۱۶
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12393 بازدید
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تعرض کارگردان سینما به ۴ دختر

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ رسیدگی به این پرونده از تابستان سال ۱۴۰۱ با شکایت دختر نوجوانی از یک کارگردان سینما مبنی بر آزار به وی آغاز شد. دختر ۱۵ ساله وقتی مقابل افسر اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت، با افشای این راز سیاه گفت: به خاطر علاقه به بازیگری در یک آموزشگاه ثبت نام کردم. پس از چند جلسه، خانمی که مربی آموزشگاه بود با من طرح دوستی ریخت و به من گفت اگر می‌خواهی در بازیگری پیشرفت کنی، کارگردانی را می‌شناسم که ارتباطات خوبی در سینما دارد و می‌تواند تو را به پروژه‌های سینمایی معرفی کند. علاوه بر اینها، او قدرت ماورایی دارد و در زمینه پاکسازی روح می‌تواند به تو کمک کند تا در کارت پیشرفت کنی. حرف‌های این زن آنقدر در من تأثیر گذاشت که به همراه او راهی خانه کارگردان شدم. اما وقتی به آنجا رفتیم، زن جوان به بهانه‌ای مرا با کارگردان تنها گذاشت و مرد میانسال من را آزار داد.

با شکایت دختر نوجوان، تحقیقات آغاز شد و در ادامه سه شکایت مشابه دیگر علیه کارگردان مورد نظر به پلیس رسید. با تکمیل تحقیقات، کارگردان ۵۰ ساله در خانه ویلایی اش در شمال شهر به اتهام آزار به ۴ دختر بازداشت شد.

صدور کیفرخواست و محاکمه در دادگاه کیفری

در ادامه برای این کارگردان به اتهام زنای به عنف و برای خانم مربی به اتهام معاونت در زنای به عنف کیفرخواست صادر شد و هر دو متهم در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفتند. قضات پس از بررسی مدارک و شواهد و شنیدن اظهارات متهمان و شاکی‌های پرونده، سرانجام مرد کارگردان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق و همدستش را به ۱۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

اما متهمان به رأی صادره اعتراض کردند و بار دیگر متهمان در شعبه هم عرض پای میز محاکمه رفتند. زمانی که کارگردان میانسال برای بار دوم در جایگاه ویژه قرار گرفت، ارتباط با دختران را قبول کرد و مدعی شد، چون همسرش مدام به خاطر فعالیت‌های کاری در مسافرت بوده، مجبور شده دست به چنین کاری بزند.

قضات دادگاه کیفری نیز بار دیگر کارگردان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق و همچنین خانم مربی را نیز به خاطر معاونت به ۲۰ سال حبس محکوم کردند.

اعاده دادرسی و نقض حکم

در حالی که متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، بار دیگر درخواست اعاده دادرسی داد و حکم اعدام وی برای دومین بار نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ (هم عرض) فرستاده شد. اما پس از سومین محاکمه نیز قضات دادگاه کیفری او را به اعدام محکوم کردند.

با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده وی و همدستش برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد و نام این کارگردان میانسال در فهرست اجرای حکم اعدام قرار گرفت.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

(حقوقی) ۱: مجازات زنای به عنف در قانون مجازات اسلامی چیست؟ بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنای به عنف (زنا با استفاده از زور، تهدید یا اکراه) از جمله جرایم سنگین محسوب می‌شود. مجازات زانی محصنه (متأهل) اعدام است. در این پرونده، کارگردان متأهل بوده و با استفاده از فریب و وعده‌های دروغین (پیشرفت در بازیگری، قدرت ماورایی) به دختران تعرض کرده است؛ بنابراین دادگاه او را به اعدام محکوم کرده است. همچنین برای این جرم، ۹۹ ضربه شلاق نیز به عنوان مجازات تعزیری اضافه شده است.

(حقوقی) ۲: آیا اعاده دادرسی مجدد می‌تواند کارگردان را از مجازات اعدام نجات دهد؟ اعاده دادرسی یک راه فوق العاده برای نقض احکام قطعی است که فقط در موارد خاص (مانند ارائه دلایل جدید، اثبات جاعل بودن مدارک، یا عدم صلاحیت قاضی) ممکن است. در این پرونده، کارگردان قبلاً دو بار درخواست اعاده دادرسی داده و حکم اعدام او دو بار نقض شده بود، اما دادگاه‌های هم عرض نیز پس از رسیدگی مجدد، او را به اعدام محکوم کردند. دیوان عالی کشور نیز حکم را تأیید کرده است؛ بنابراین بعید است که بار دیگر درخواست اعاده دادرسی متهم پذیرفته شود. اجرای حکم اعدام نزدیک است.

(کارشناسی) ۳: چرا پلیس به سرعت توانست کارگردان را دستگیر کند؟ از نظر کارشناسی پلیس آگاهی، چند عامل در دستگیری سریع کارگردان مؤثر بود:

۱. شکایت اولیه دختر ۱۵ ساله با جزئیات کامل از نحوه آشنایی و محل وقوع جرم.

۲. وجود مدارک و شواهد در خانه ویلایی کارگردان.

۳. شناسایی و بازجویی از زن مربی که نقش دلال و واسطه را ایفا می‌کرد.

۴. گزارش سه شاکی دیگر که پرونده را تکمیل کرد.

۵. هماهنگی با دادسرا و اخذ دستور قضایی برای بازرسی از منزل کارگردان.

(کارشناسی) ۴: نقش زن مربی در این پرونده چیست و چرا مجازات او کمتر از کارگردان است؟ زن مربی به عنوان «معاون» در جرم (نه شریک اصلی) شناخته شده است. او با فریب دختران و با وعده‌های دروغین (پیشرفت در بازیگری، قدرت ماورایی کارگردان)، آن‌ها را به خانه کارگردان می‌کشاند و در آنجا آن‌ها را با متهم تنها می‌گذاشت. در قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون در جرم زنای به عنف، کمتر از مجازات مباشر جرم (کارگردان) است. دادگاه او را به ۲۰ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. اگرچه این مجازات سنگین است، اما به مراتب از مجازات اعدام کارگردان سبک‌تر است.

(حقوقی) ۵: آیا کارگردان می‌تواند با استناد به اینکه همسرش در سفر بوده و تنها بوده است، از مجازات فرار کند؟ خیر. این ادعا در دادگاه کاملاً بی اساس و غیرقابل قبول است. تنهایی و نبود همسر در سفر، هرگز توجیهی برای ارتکاب جرم سنگین زنای به عنف نیست. قانون مجازات اسلامی برای چنین رفتاری هیچ گونه تخفیفی قائل نمی‌شود. دادگاه نیز این ادعا را نپذیرفته و او را به اعدام محکوم کرده است. متهم با این ادعا تلاش کرده تا با القای حس همدردی، مجازات خود را کاهش دهد، اما این ترفند در برابر قضات کارگر نیفتاده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
82
پاسخ
چر اسم این آدمها رو نمیگید که دیگه کسی تو دامشون نیوفته؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
میخوان اعدامش کنن. دیگه کسی تو دامشون نمیفته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
74
پاسخ
معرفی کنید تا بقیه هم بیان شکایت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
73
پاسخ
باید نامش را بگویید تا امثال این هوس باز متوجه شوند ک جامعه محل هوسرانی این انگل‌ها نیست
بهلول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
56
پاسخ
وقتی سه بار محکوم شده و حکم قطعی است باید اسمش اعلام بشه و عکسش هم پخش بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
29
پاسخ
این پرونده ها چقدر طولانی میشه ، جرمش واضح واضح هست
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